首張黑洞影像後　中研院與全球連線發布「銀河系中心重大發現」

▲中研院參與的事件視界望遠鏡計畫今天將再發表銀河系中心重大科學發現。（圖／中研院提供）



文／中央社

中研院參與的事件視界望遠鏡計畫繼2019年發布人類史上首張黑洞照片後，今天將再發表銀河系中心重大科學發現，中研院及科技部今晚8時30分將與全球6處連線舉辦記者會。

事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope, EHT）計畫2017年成立，是由夏威夷次毫米波陣列（簡稱SMA）、智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（簡稱ALMA）、格陵蘭望遠鏡等多個無線電波望遠鏡組成的全球網路，目的在擷取第一張黑洞剪影圖像。

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EHT計畫主要觀測有兩個，一是人馬座A*，直徑1270萬公里，另一是室女座的M87星系，直徑177億公里；而在2019年時，EHT計畫成功拍到人類史上首次的超大質量黑洞影像，當時拍攝到的影像是位於M87星系中心的黑洞，距離地球約5500萬光年，質量為太陽的65億倍。

中研院是參與計畫成員之一，並支援運轉其中3座望遠鏡，包括在夏威夷、東亞天文台和智利的望遠鏡，還負責資料成像處理和黑洞模型電腦模擬。

根據EHT網站公告，台北時間今天晚間8時30分將召開跨國同步記者會，參與連線單位除中研院外，還包括美國國家科學基金會、上海天文台、歐洲南方天文台（慕尼黑）、ALMA（聖地牙哥）、日本國立天文台及墨西哥。

中研院也將同步舉行由中研院長廖俊智主持的記者會，並由參與計畫的中研院士賀曾樸等簡報，將於中研院臉書及Youtube頻道全程直播。