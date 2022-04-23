旅美中研院士張灝去世　享壽85歲

▲旅美中研院士張灝（左）在美國去世，享壽85歲。。（圖／翻攝自國家圖書館）



中央社記者陳至中台北23日電

中央研究院今天證實，院士、歷史學家張灝近日在美國去世，享壽85歲。張灝專長中國近代思想史、政治思想史，著有「幽暗意識與民主傳統」等書，在海內外獲得許多榮譽。

中研院副院長黃進興今天接受中央社電訪證實，他約2天前接獲消息，張灝在美國去世，院方會再與家屬聯繫。院方稍晚以簡短文字回應，對張灝辭世「甚感遺憾」，將循往例院長廖俊智將以弔唁函向家屬致意，並將於官網刊登紀念訊息。

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殷海光學術基金會則於「殷海光故居」臉書專頁發文說明，85歲高齡的張灝於4月20日去世，表達哀悼之意。

張灝是中研院第19屆院士（1992年），他先是就讀於台灣大學歷史系，曾向著名學者殷海光學習，後於美國哈佛大學，又師承楊聯陞、史瓦茲（Benjamin I.Schwartz）等人，並取得碩士、博士學位。

張灝曾在美國俄亥俄州大學任教30餘年，退休前到香港科技大學任職，並於2019年遷居美國舊金山。他一生獲得許多榮譽，包括美國國家人文基金會研究獎金、美國學術團體聯合會研究獎金、香港中文大學余英時講座、東海大學中西文化比較講座等。

張灝的著作包括「烈士精神與批判意識」，深入論述晚清思想家、「戊戌六君子」之一譚嗣同的思想發展和心路歷程。另一本著作「幽暗意識與民主傳統」則對西方自由主義與中國儒家人性論，有深入的比較和反思。

殷海光故居臉書專頁今天發文，對張灝的去世表達哀悼。文中敘述張灝是殷海光高徒，師生兩人間關係密切、心靈契合，並提到後世定位殷海光是「後五四人物」，就是出自殷海光寫給張灝的信函。

殷海光故居貼文指出，張灝一生研究，提醒世人從中國近代的脈絡反思自由主義與「五四運動」，留下深遠影響。他注意人性裡的「幽暗意識」，一旦掌握權力便很容易氾濫成災，因此須尋求制度上的防範。

張灝今年2月將畢生藏書5000餘冊、手稿筆記10餘箱，透過駐舊金山台北經濟文化辦事處捐贈給國家圖書館。家屬期許這些寶貴的文獻資料，能讓世界上更多人閱讀使用。