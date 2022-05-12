　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第2次捕捉到黑洞影像！中研院參與跨國研究：發現距離地球更近黑洞

▲▼人類第二次捕捉到黑洞影像。（圖／中研院提供）

▲人類第二次捕捉到黑洞影像，是位於地球所在銀河系內的黑洞。（圖／中研院提供）

生活中心／台北報導

我國中央研究院參與跨國合作的「事件視界望遠鏡計畫」，繼2019年發布人類史上首張黑洞照片後，今晚再發表銀河系中心重大科學發現，是在銀河系內發現了超大黑洞，為人類史上第二次捕捉到黑洞影像，中研院及科技部晚間與全球6處連線舉辦記者會，同步公開。

中研院院長廖俊智表示，這次捕捉到的影像的黑洞，和上次的黑洞相比，離地球的距離小了2000倍，但這個黑洞的體積也小了2000倍，這次的成果再次見證了台灣在世界科學界中佔有一席之地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope, EHT）計畫今晚與中央研究院、科技部共同舉辦全球同步記者會，發表最新取得之重大成果。記者會與全球6處連線，由中研院長廖俊智主持，並由參與計畫的中研院天文及天文物理研究所院士賀曾樸、郭駿毅博士及台灣師範大學助理教授卜宏毅進行簡報。

▲中研院晚間發布最新研究成果。（圖／中研院提供）

▲中研院晚間發布最新研究成果。（圖／中研院提供）

中研院指出，本次黑洞影像取得是透過「事件視界望遠鏡計畫」全球8座電波望遠鏡連線，形成一個跟地球一樣大的虛擬望遠鏡，達到前所未有的高解析度。廖俊智表示，中研院天文及天文物理研究所是EHT計畫主要成員，支援本次觀測其中3座望遠鏡的建造與運作，以及影像校正與成像。此成果也是繼EHT於2019年發布首張黑洞影像後，台灣團隊再次扮演關鍵推手，展現全球頂尖的天文觀測實力。

中研院解釋，銀河系中心是一個充滿神秘色彩的區域，過去十多年來，科學家已經觀測到裡面有一個看不見的超大質量緻密天體，名為人馬座A星（簡寫為Sgr A*）。2020年諾貝爾物理學獎得主－－德國科學家根策爾（Reinhard Genzel）、美國科學家吉茲（Andrea Ghez）長期追蹤研究銀河系中心恆星軌道運動，間接證實人馬座A星就是一個超大質量黑洞而獲獎。如今，這張照片成為揭開銀河系中心黑洞存在的「第一個直接觀測證據」。

中研院天文所夏威夷運轉處資深科學家、EHT計畫科學家包傑夫（Geoffrey Bower）表示，「這次公布的影像捕捉到被強大的黑洞重力彎曲的光線，亮環大小也吻合愛因斯坦的廣義相對論」。本突破性發現有助於進一步理解銀河系中心，以及此巨大黑洞如何與周圍環境相互作用。

事實上，早在2017年，EHT就同時針對M87星系、銀河系中心的超大質量黑洞進行觀測。相較於距離地球5,500萬光年的M87星系黑洞，其質量約為太陽的65億倍；人馬座A星雖然離地球較近，約2萬7,000光年，質量約為太陽的400萬倍，但遠比觀測M87更加困難。

美國史都華天文台暨亞歷桑那大學天文系及資科所的EHT科學家陳志均（Chi-kwan Chan）解釋，兩個黑洞附近的氣體均以近乎光速在移動。由於人馬座A星比M87黑洞小了2千倍，氣體在比較大的M87黑洞軌道上繞一圈，需要數天甚至數週；但在小得多的人馬座A星軌道上，僅需短短數分鐘，其所造成的氣體擾動導致影像變化速度過快，「像在拍一隻追著自己尾巴跑的小狗」，很難取得清晰的照片。此也導致重建這張黑洞影像的難度比M87更高，需開發更複雜的校正技術及成像方法。

中研院天文所紀柏特（Britton Jeter）博士比喻，「拍攝人馬座A星的過程，就像將一部電影總結為一張影像！」這些收集到的龐大觀測訊號必須透過世界各地的超級電腦運算，包含美國、加拿大、歐洲及臺灣，打造一個前所未有的黑洞模擬資料庫，與觀測結果作比對。最後透過多次模擬、調校，費時5年才得以成像，成功解開人馬座A星的黑洞謎團，讓世人真正看到這個「潛伏在銀河系中心的巨獸」。

根據廣義相對論預測，黑洞事件視界外的強大重力，足以彎曲光子的運動軌跡，在幾乎圓形的黑暗球狀陰影外，會有一圈明亮的光環。荷蘭阿姆斯特丹大學教授、EHT科學委員會副主席Sera Markoff表示，雖然M87與銀河系中心黑洞的質量與尺寸截然不同，「這兩個黑洞看起來卻非常相似」，皆具有黑洞剪影及光環的特徵。

中研院天文所副研究員淺田圭一（Keiichi Asada）也認為，未來可進一步測試重力如何於此極端環境中作用，這是比較和對照兩個黑洞的絕佳機會。

中研院天文所研究員兼夏威夷運轉副所長陳明堂表示，本次公布的黑洞影像由全球8座望遠鏡共同完成[表1]，其中由本院負責運轉或參與建造的望遠鏡就有3座：「次毫米波陣列望遠鏡（SMA）」、「馬克斯威次毫米波望遠鏡（JCMT）」，及「阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（ALMA）」，皆成為解開本世紀科學之謎的重要工具。而這種製作天文望遠鏡所需之電磁波信號偵測技術與超導元件，也能應用於量子科技研究。

科技部自然科學及永續研究發展司司長羅夢凡指出，科技部參與國際科研合作，長期穩定支持ALMA，透過EHT串聯世界各地的電波望遠鏡，讓臺灣為全球基礎科學的發展，做出重要貢獻。

此外，包括中山科學院、台灣師範大學、中山大學也大力支援，台灣團隊深度參與，展現先進的科技與工程技術。
中研院天文所研究員松下聰樹（Satoki Matsushita）回憶，EHT自2017年啟動黑洞計畫以來，天文所團隊即已投入其中，從 2017 年的初步觀測，到處理大量數據資料、分析及成像，是一段充滿挑戰和未知困難的漫長旅程，即使這幾年全球疫情爆發，仍持續進行國際合作。

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
史無前例！富邦又創最慘紀錄　開季25場21敗
「台灣女生很好賣」她揭海外高薪工作真相：10個只有1個回來
蔡英文一句「防疫成績好」挨轟！陳時中緩頰：是對全體國民的關心
快訊／發現超大質量黑洞　照片首度曝光！
高雄再傳百貨公司熄燈　開幕僅3年！營業至8月底
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「台灣女生很好賣」她揭海外高薪工作真相：10個出去只有1個回來

首波梅雨周末到！2地區「低溫剩17°C」　一圖看4天雨彈狂轟熱區

第2次捕捉到黑洞影像！中研院參與跨國研究：發現距離地球更近黑洞

快訊／新北福和橋塞爆！汽車開機車道卡死　網傻：撞了好幾台機車

超商咖啡「哪款適合新手入門？」內行曝攻略：從這2款開始

侯友宜籲快篩陽視同確診　陳時中：不完全反對但要多方考慮

3類對象快篩陽即確診上路　2歲以下兒童禁用「唾液快篩」

疫情中見溫情　嘉藥畢業生感恩向師長奉茶

天下USR大學公民調查　崑大榮登南部私立科大第一

快訊／本土學生確診總數首破6萬！單日+7538「國小2503」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

中華隊巴西聽奧捷報！　許樂100公尺跨欄奪金

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

阿翰終於同框陶晶瑩！　「最難九宮格」考倒本尊：我也分不出來...

「台灣女生很好賣」她揭海外高薪工作真相：10個出去只有1個回來

首波梅雨周末到！2地區「低溫剩17°C」　一圖看4天雨彈狂轟熱區

第2次捕捉到黑洞影像！中研院參與跨國研究：發現距離地球更近黑洞

快訊／新北福和橋塞爆！汽車開機車道卡死　網傻：撞了好幾台機車

超商咖啡「哪款適合新手入門？」內行曝攻略：從這2款開始

侯友宜籲快篩陽視同確診　陳時中：不完全反對但要多方考慮

3類對象快篩陽即確診上路　2歲以下兒童禁用「唾液快篩」

疫情中見溫情　嘉藥畢業生感恩向師長奉茶

天下USR大學公民調查　崑大榮登南部私立科大第一

快訊／本土學生確診總數首破6萬！單日+7538「國小2503」

49歲西班牙王后高調「炫腹」美翻！超狂腹肌看傻網友掀正反評論

胡智為霸氣怒吼繳好投　悍將又輸開季25場21敗史無前例

媽媽在醫院工作…國小生被「調到後方座位」個資洩漏　監察院糾正

「台灣女生很好賣」她揭海外高薪工作真相：10個出去只有1個回來

「中央沒有全盤防疫計畫」　劉和然動怒：都是新北先提出政策

桃園賞花新秘境　大溪百吉10萬株金針花綻放金黃花毯好療癒

俄外交部：芬蘭和瑞典若加入北約　必動手消除可能威脅

首波梅雨周末到！2地區「低溫剩17°C」　一圖看4天雨彈狂轟熱區

蔡英文一句「防疫成績好」挨轟！陳時中緩頰：是對全體國民的關心

鴻海估Q2營收將持穩　董座劉揚偉曝：封控影響有限、廠區正常運作

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

快訊／今暴增17死　本土狂飆6萬5385例、境外增61例

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

確診康復後「出現1後遺症」！過來人秒懂狂點頭

過得很放縱！一群人推爆「疫苗1組合」

快訊／本土+65385「3縣市病例破萬」

知名彌月蛋糕「吃到師傅體毛」！她從嘴裡拉出黑Q毛

男主管傳「摳妳幾挖」OL喊職場性騷擾！2派網吵翻

男友連1支快篩都不分　她確診隔離10天看清

「致災性梅雨」明起炸4天　這2天能停班課？專家回應了

韓製唾液快篩「三大通路」都有賣！價格曝光

免排隊！實測上網買快篩1支62元

「學生一句話」怨九宮格！師：國中生比政府聰明

更多熱門

相關新聞

首張黑洞影像後　中研院與全球連線發布新發現

首張黑洞影像後　中研院與全球連線發布新發現

中研院參與的事件視界望遠鏡計畫繼2019年發布人類史上首張黑洞照片後，今天將再發表銀河系中心重大科學發現，中研院及科技部今晚8時30分將與全球6處連線舉辦記者會。

中研院首揭細胞「無合成分裂」！

中研院首揭細胞「無合成分裂」！

天文學家：宇宙是外星人在實驗室造出來的

天文學家：宇宙是外星人在實驗室造出來的

旅美中研院士張灝去世　享壽85歲

旅美中研院士張灝去世　享壽85歲

中研院獎助烏克蘭學生求學　12人陸續抵台

中研院獎助烏克蘭學生求學　12人陸續抵台

關鍵字：

中研院宇宙銀河系

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

唐玲證實胃癌末期！憂只剩3到6個月生命」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

快訊／今暴增17死　本土狂飆6萬5385例、境外增61例

即／女兒幫翻身驚見臥床母已死亡　2人均快篩陽

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

用餐人數下滑！飯店Buffet縮減餐期

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

確診康復後「出現1後遺症」！過來人秒懂狂點頭

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

過得很放縱！一群人推爆「疫苗1組合」

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面