「沒聽陳時中談過選舉」　蘇貞昌：外界不必操弄抹黑

▲行政院長蘇貞昌為陳時中澄清。（資料照／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，指揮中心不少政策引來各界批評，連帶影響到指揮官陳時中的支持度；由於陳時被點名是年底參選台北市長的熱門人選，好感度暴跌也引來外界關注。對此，行政院長蘇貞昌說，「沒有聽過他（陳時中）在談選舉或為選舉」，外界更不必讓有心操弄的選舉來對陳時中抹黑。

蘇貞昌表示，防疫是非常辛苦的，病毒是快速變化的，我們要對抗的是病毒。看得出來，這2年多，指揮官陳時中帶領著防疫團隊，夜以繼日、不眠不休，2年多來的辛苦，因為他的沈著應對跟努力，而且正確地判斷、快速地應對才能有這樣的成績。

蘇貞昌強調，陳時中連到今天早上在行政院會都還從頭到尾為防疫來做報告，「沒有聽過他在談選舉或為選舉」，外界更不必讓有心操弄的選舉來對陳時中抹黑。

另外，上午在院會中指示加速快篩劑的供貨，蘇貞昌說，政府備齊了藥品及各種藥材，而抗病毒的藥品是必須經過醫師診斷，並不是可以隨便服用。雖然如此，但我們已經有訂購70萬份，而且56萬份已經在手上，30萬份也下到各地以及藥局，我們希望為民眾準備好所有抗病毒的藥品、物資等等。

蘇貞昌表示，指揮中心對每一個階段、每一個步驟，都處理、應對得非常好，才能讓今天台灣的防疫成績被世界稱讚，還能在疫情中拚出最好的經濟成長成績，這都是非常不簡單，也是國人一體配合的成果，「希望大家不要被有一些特別惡意、有心的操弄抹黑，帶著來影響」，讓社會大家一起來對抗，因為我們要對抗的是病毒，不是惡意的扭曲。