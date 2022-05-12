高雄醫美疫情中掀「切眉」潮　命理師：可能和「提起好運」有關

記者吳奕靖／高雄報導

正當本土疫情逐漸發燒的現場，醫美界也悄悄的掀起一股「眼部整形」風潮，根據高雄一家醫美診所統計，光是4月份來做眼部相關手術的大概就超過了百人，尤其是「切眉手術」，詢問診所人員為何近期「整眉」人數會增加，他們揣測應該是跟疫情有關，而詢問國內知名命理大師曼樺老師，她說整眉還真的對運勢有幫助：「提眉可以提起好運，甩開霉運」。

▲切眉手術前後差異，上為手術前、下為手術後 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據高雄一家醫美診所統計，4月份本土疫情升溫，確診人數不斷攀升，不過來診所進行手術的民眾「有增無減」，而且在「眼部整形」方面，4月份就超過了百人，其中還包含了「切眉手術」，所謂的切眉手術是將眉毛下側的皮膚切開之後，將多餘的肌膚移除後再縫合的一種手術方法，這個手術是屬於較短恢復期，但是對於眼皮拉提的效果顯著，甚至還有改善魚尾紋的效果。

▲國內知名命理專家曼樺老師。（圖／記者吳奕靖翻攝）

醫美診所人員推論近期眼部整形民眾增多原因，不排除是因為為了防止新冠疫情，除了戴口罩之外，還會戴眼鏡，防止病菌從眼睛入侵，所以可以用眼鏡、護目鏡來遮擋傷口，而且有趣的是，來「切眉」的民眾男性居多，像是近期有一名中醫師還特別停診10天，為得就是要進行「切眉」手術，不過這個舉動在疫情期間，他的患者私下議論是不是診所內有確診足跡，等到復業之後，患者看到醫師眼周的淺淺傷痕，知道原因之後，都說：「醫師超愛美」的。

但是為何要「調整眉型」？單純只是愛美嗎？國內知名命理老師曼樺老師就表示「眉毛代表中運，影響從大學畢業22歲到35歲，是不可以小看的，近來提眉的趨勢，讓很多愛美人士趨之若鶩，提眉就是提起好運、甩開霉運，利用小手術就能讓眉型有放有收，因為眉頭代表感性，眉尾代表理性」。

曼樺老師分析眼部整形，主要是調整眉型除了運勢幫忙大富大貴之外，讓眉型更加立體突出，能夠在視覺上可以給人更加有精神、有朝氣跟活力，可以改善衰老以及鬆弛不再往下掉，若是「往下掉」在晚年就有可能窮困潦倒，所以也不得不去注意。

▲國內知名整型外科醫師邱浚彥 。（圖／記者吳奕靖攝）

「切眉手術」真的適用每一個人嗎？國內知名整形醫師邱浚彥表示「眼睛與眉毛距離較寬、拉提下垂眼皮與外眼角以及上眼臉皮膚鬆弛的人都可以獲得有效改善」，不過如果有血液凝血功能不涼，疤痕增生像是蟹足腫體質、藥物過敏或是有糖尿病、高血壓、心臟病等慢性疾病患者，施作手術之前，還是要跟醫生進行妥善討論與評估。