焦糖認同確診者「積極讓全家染疫」！　陳時中1句話他傻了

記者邱晟軒／綜合報導

「焦糖哥哥」陳嘉行昨11日證實自己確診 ，有網友在其臉書底下分享「積極染疫、早中鏢早享受」的言論，焦糖也認同回應「懂的人就懂」。對此，資深媒體人黃揚明提醒「積極讓家人染疫的討論已牽涉到違法行為」，並質疑衛福部長陳時中「很顯然不了解我國法令」。

「焦糖哥哥」陳嘉行昨日在臉書發文證實自己確診，有網友留言分享「我是積極讓自己染疫，確診後又積極讓一起居隔的家人一起染，「我認真鼓勵沒染上的，趕緊想辦法讓自己染一染」。

針對網友「早中鏢，早享受」的留言，焦糖陳嘉行回應，「是，只是我猜政府沒辦法講這麼明白，這樣講絕對被操作，但是懂的人就懂。」

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▲他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）

對此，資深媒體人黃揚明在個人臉書發文表示，其實不是很想對一個政壇門外漢評論，但因為這個積極讓家人染疫的討論串已經牽涉到違法行為，所以還是提醒一下。

根據《傳染病防治法》第62條規定：「明知自己罹患第一類傳染病、第五類傳染病或第二類多重抗藥性傳染病，不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五十萬元以下罰金。」他表示，因此，如果自己確診了，在現行Covid-19仍然是第五類法定傳染病的狀態下，若故意將病毒傳染給他人，是要負刑責的。

黃揚明呼籲這位被初選淘汰的政治邊緣人及其信徒，不要散播錯誤訊息，倒是指揮中心怎麼沒有做哏圖來澄清呢？

黃揚明指出，指揮官陳時中今天下午在記者會中對此事僅表示，在整體社會我們的抗疫，不希望一下疫情太大，造成醫療的壓力太大，但個人部分，因為它都輕症化，請大家就小心、戒慎不恐懼，但不用太緊張，把身體照顧好就好了，「很明顯，指揮官也不清楚我國法令的規範吧。」

▼焦糖陳嘉行。（圖／記者林敬旻攝）