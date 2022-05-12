彰化縣單日確診破千　議員批中央消極防疫讓民眾送死

▲彰化縣議員張雪如質詢縣政府相關單位防疫準備情形（下同）。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、高堂堯／彰化報導

中央疫情指揮中心公布彰化縣今天新冠病毒肺炎確診人數首達四位數1000人，疫情不但嚴峻且漸有南移情形，彰化縣議員張雪如今天在彰化縣議會第7次定期會中，要求縣政府相關單位做好防疫準備，「千萬不要讓中央的消極防疫態度，讓我們的民眾白白送死」。

張雪如今天詢問縣府衛生局長葉彥伯，彰化確診高峰期會落在何時？確診人數太多是否會拖延到黃金投藥時間？她表示彰縣有跟進台北市實施「金色通道」快速門診，篩檢、問診、拿藥一條龍服務，希望能再跟進台北市的「車來速」防疫服務，避免在確診人數暴增時，造成醫療量能雪崩，甚至生命損失。

葉彥伯說，疫情高峰期預計會落在5月最後一周，抗病毒藥物須為肥胖等高風險群、5天為黃金投藥期，未來若PCR需求高時，也會有相關「車來速」的規劃。

張雪如質詢縣府社會處，若獨居老人、街友等弱勢者不知道自己確診，甚至沒有錢快篩，是否有因應措施？如直接到弱勢民眾家裡關心、協助與醫師視訊問診，再提供送藥服務等；社會處長王蘭心說，彰化街友約有50多人，近2年半都是縣府社工加強關懷並定期提供防疫物資，若確診或有症狀，會立即輔導到最近的快篩站與醫院做進一步的篩檢與治療。

另針對教育處，張雪如提問針對小朋友居家線上上課，課程是否跟得上？學生確診人數有多少？有低收入戶表示孩子確診，家長卻買不起篩劑，要求配合警察局、消防局、社會處等單位，甚至不知道到哪裡申請，打電話到服務處求救，她要求教育處、社會處、警察局等單位配合，協助弱勢家庭防疫。

教育處長王智弘指出，統計至昨天為止有422名學生確診，教育部專案準備篩劑，依學生人數配發，家長部分並沒有準備，須與社會處合作協助。