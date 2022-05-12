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彰化首次新增破千　居家照護團隊上路...幫確診者送藥到府

▲▼彰化今天首次新增破千例，縣長王惠美祝福護理人員護師節快樂，但仍提醒防疫不能鬆懈。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼彰化今天首次新增破千例，縣長王惠美祝福護理人員護師節快樂，但仍提醒防疫不能鬆懈。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣今天公布新增本土案例1000例，首次破千人，縣長王惠美前往彰化基督教醫院向護理人員獻花，感謝防疫期間全力投入照顧，祝福辛苦的護理人員「護師節快樂」，也代表縣民致上最高謝意與敬意，此外，疫情仍然嚴峻，她呼籲民眾要勤洗手、戴口罩，保持社交距離，趕快施打疫苗，一起守護健康家園。

▲▼彰化今天首次新增破千例，縣長王惠美祝福護理人員護師節快樂，但仍提醒防疫不能鬆懈。（圖／彰化縣政府提供）

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5月12日是「國際護師節」，王惠美上午前往彰基大門旁盧加閔廣場向第一線的護理人員加油打氣，在醫療體系中，護理師是與民眾接觸最多，也最照顧民眾的第一線。尤其疫情期間，護理人員全力配合縣府政策，從疫苗施打、篩檢、臨床方面都給予相當大的協助，同時也要感謝護理人員家屬的支持，讓護理人員無後顧之憂投入工作，照顧病患。

▲▼彰化今天首次新增破千例，縣長王惠美祝福護理人員護師節快樂，但仍提醒防疫不能鬆懈。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣護理師公會理事長陳美珠表示，疫情期間，第一線的護理人員都非常辛苦，除了要照護病人與家屬，也有自己的家人要照顧。提醒護理同仁要確實將自身防疫措施做好，同時吃好、睡飽，放鬆身心，照顧好自己，才能照顧別人，祝福所有護理人員都能平安喜樂。

▲▼彰化今天首次新增破千例，縣長王惠美祝福護理人員護師節快樂，但仍提醒防疫不能鬆懈。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣今天新增997例，另有3例未列案號，首次突破千人，王惠美表示，今天起已啟動的居家照護團隊就是全家人的家庭醫師，因為現在1人確診可能感染給家人，因此不須重新媒合醫師，也是全國首創線上家用快篩衛教諮詢站，讓居家照護的團隊照護確診者的全部家人。

▲▼彰化今天首次新增破千例，縣長王惠美祝福護理人員護師節快樂，但仍提醒防疫不能鬆懈。（圖／彰化縣政府提供）

彰化基層診所不但已啟動居家照護團隊，基層藥局也陸續加入送藥到府行列，全縣共有115家，並啟動防疫計程車，保全119救護車量能。確診者和居家隔離者如需就醫，可直接撥打（04）7531999。目前為止，總共有82間診所、109名醫師加入，每天增加1000個以上的量能，目標是希望每天能夠有2000個的量能，以確保醫療安全。

▲▼彰化今天首次新增破千例，縣長王惠美祝福護理人員護師節快樂，但仍提醒防疫不能鬆懈。（圖／彰化縣政府提供）

截至昨天為止，彰化縣12歲以上第1劑疫苗已接種1,127,064人，接種率90.8%，如果加入6至11歲兒童，接種率也有86.2%，12歲以上第2劑疫苗已接種968,647人，接種率85.9%；12歲以上第3劑疫苗已接種754,501人，接種率66.9%，這波疫情來勢洶洶，請大家盡速去施打，保護自己及家人。

▲▼彰化今天首次新增破千例，縣長王惠美祝福護理人員護師節快樂，但仍提醒防疫不能鬆懈。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局長葉彥伯說，確診個案仍以青壯族群最多，但最近看到很多長照機構或是其他不同的照護機構，老人個案慢慢地出現，這個族群的個案數變多的時候，重症的比例也會跟著攀升，所以65歲以上族群的這個指標是非常重要的，至於大概占了一半的青壯族群，因為疫苗的保護力，大部分是輕症或無症狀，過幾天就好了，所以現在主要處理老、幼族群以及懷孕婦女。

葉彥伯還說，抗病毒藥物的使用時機是長者、慢性病患、肥胖、免疫功能不全或其他重症風險者，有些抗精神病藥物也會造成免疫功能不全，縣府也會提醒相關的精神科機構要注意。目前抗病毒藥物有2種，且都已經到位了，就診程序是醫師評估後開藥，在此也要謝謝居家照護團隊和社區藥局的幫忙。

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