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台南+2301！AI共照雲上路　快篩判讀+視訊看診一條龍服務

▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南今天新增2301例，台南市長黃偉哲表示，因現在確診者是要居家照護，居隔者是要居隔3+4，確診者是要居家照護7天，這部分都是為了落實對於確診者跟居隔者的關懷，台南建置「共照雲」，由每一個責任醫院來負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診。

▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲市長指出，最近網路上，不管是網站或是臉書常常有發一些訊息，因為疫情期間坦白講，大家心情都是很不安的，加上一些訊息似真似假，造成民眾的不安情緒更蔓延，在網路上發布一些假的訊息，已經違反傳染病防治法，也違反COVID-19防治條例，這部分市府請警察局查察，查到來源予以重罰，所以對於未查證的訊息，千萬不要轉發，千萬不要再以訛傳訛，因為這的確是對於整個防疫過程，會有許多負面的影響。

▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，其實很多醫護人員都已經很辛苦了，在第一線要跟病毒作戰，還有包括市民朋友們心裡面都已經很忐忑了，有些確診的或居隔中的，確診的很希望自己能夠早點痊癒，不要轉成中重症，在居隔中的很希望自己不要染疫，其實心情都會很沉重，那在看到一些假訊息，坦白講影響他們病情的康復，也影響在居隔中的心情，所以不要讓醫護人員、還有市民朋友們，一方面要跟病毒作戰，一方面要跟假訊息作戰，所以碰到一些似是而非的訊息，在未經查證前，請不要轉發，所以我們一方面是保護我們醫護人員，保護我們的市民朋友們，一方面也是避免自己陷入司法的追訴中。

▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，如果有確診，會邀傳簡訊請民眾加入台南共照雲，每一天都會傳簡訊，來告訴你來自我監測自己的身體健康狀況，而且會把民眾現在的結果會傳出去給醫護人員，跟健康照顧者，然後會根據健康狀況來判斷，如果需要再進一步來問診，或是進一步的符合可能需要監測的這個特徵之後，就會再進一步來做。要不然以雙北每天上萬人，包括我們自己台南市每天也2000多人了，坦白講對醫護來講是一個滿重的一個負擔，所以必須要再用共照雲來幫忙分流，如果不會使用line或是不會使用app也沒有關係，市府也開闢人工問診的這個管道，盡量來為民眾服務。

▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，今天5月12日是國際護師節，就護理師，在第一線中間的醫護人員，尤其是護理師朋友們都非常非常地辛苦，我們特別跟他們表達最高的敬意，也祝他們護師節快樂，工作份量那麼大，大家都很辛苦，也希望能夠看到病人康復出院，能夠看到居隔的人沒有被感染解隔，這就是心理最大的快樂了，第一線的防疫人員真的很辛苦。

▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，台南市12日新增2301名本土確診病例，包含1129例男性、1172例女性個案，年齡介於未滿10歲至90歲以上，發病日介於5月1日至5月11日，89.4%於10日及11日發病，病例中包含1173例為無症狀感染。

台南市衛生局長許以霖指出，為服務有緊急就醫需求的民眾，台南市12家急救責任醫院提供6歲以下確診的幼兒、孕婦於急診優先看診之綠色通道，為避免壅塞，請先透過衛生局安排後前往；另為降緩醫院負載，做好輕重症分流，輕症的確診民眾請多利用視訊診療、健康益友APP。台南市基層診所也陸續加入公費ＰＣＲ採檢服務行列，計有李朝泰小兒科、徐小兒科（需電話預約）、膚仕美診所（需電話預約）、佳安診所（透過診所臉書專頁公告線上預約）、成美診所（下週開始，需電話預約）、蘇祐嘉耳鼻喉科（下週開始）、阮嵩翔耳鼻喉科、陳勃旭耳鼻喉科等診所，快篩陽性者請將檢測試劑密封包好並攜帶前往，並依各診所行政費用或部分負擔規定收費。

▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市確診民眾如有收到邀請加入LINE@「台南共照雲」的簡訊，請加入並註冊綁定，以便進行疫調及居家照護評估；「台南共照雲」除了會提醒居家照護民眾填寫自我健康監測表、心情溫度計等，還提供生理量測數值通知、影音衛教推播、相關活動資訊等服務。

▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

自12日起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類對象快篩陽性，經醫事人員視訊判定即可視同確診，不須經過PCR篩檢。為方便民眾找到視訊看診診所，市府先公布全市快篩陽性視訊門診清冊，另和國立成功大學、先進醫資、好想工作室合作，將於13日透過「台南共照雲」@LINE官方帳號，推出人工智慧影像辨識快篩試劑結果功能，確認民眾身分和快篩陽性後直接安排醫師視訊，便民又避免浪費醫療量能。

▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，上週中央公布3類對象快篩陽性視訊醫療即確診的政策後，台南市政府便與成功大學、先進醫資、好想工作室超前部署，經過資訊和系統串連，民眾只要加入「台南共照雲」註冊綁定後，即可判斷是否為3類對象，並以人工智慧影像辨識初步確認快篩陽性，之後直接安排醫師視訊，一條龍服務，避免繁瑣流程。此服務13日上午9時正式啟動，12日也已經陸續發送簡訊邀請居家隔離、自主防疫民眾加入「台南共照雲」。

▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國立成功大學校長蘇慧貞指出，人工智慧快篩影像辨識技術由成大醫院沈孟儒院長所主持的成大防疫科學中心所開發，系統能即時識別民眾快篩檢測結果。而部份因照片品質或快篩結果反應不明確等情況，系統也將立即傳訊成大醫學院醫護專業團隊，進行專家判斷，力求快篩結果判讀正確性，可協助快篩陽性民眾盡速接受視訊看診，把握就醫黃金時間。指導開發的舒宇宸副教授特別指出，這是成大跨領域團隊合作的成果，也是大學社會責任的落實。

▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖說明，根據中央指引，三類民眾快篩陽性後，需將快篩試劑連同健保卡一同拍照上傳，方能預約醫師視訊看診。視訊時，民眾還需提供居家隔離證明書，或由醫師經過多重系統認證後，始能證明三類身份，在流程上較為冗長。考量到民眾染疫時會有的擔憂和現行居隔單行政上的困境，便利的數位化流程會是最極迫的需求。市府延攬成大創新人工智慧技術，結合好想工作室和先進醫資共同開發「台南共照雲」陽性確診視訊服務，系統綁定後直接確認身分、確認篩檢結果，減少繁複程序，創造醫療資源和為民服務雙贏。

▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

研考會主委戴偉峻補充，為服務沒有使用LINE習慣或不會使用健康益友APP的民眾，衛生局也另與超過30家醫療診所合作開設快篩陽性視訊門診。12日起，週一到週日白天夜晚皆有醫院服務，民眾能從衛生局的三類對象快篩陽性視訊專診名單直接找到視訊網址快速看診。但非使用「台南共照雲」的民眾，可能還是要先自備三類身分證明，方能加速看診速度。

▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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