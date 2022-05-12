直擊／鼻子被戳怕了！藥局今開賣「唾液快篩」搶翻　排隊人龍繞整圈

記者周姈姈／台北報導

本土疫情升溫，快篩試劑搶翻天，不過有許多民眾深怕戳鼻子的不舒服感，而今日就有藥局開賣韓國製的福吉美（Gmate）唾液快篩，《ETtoday新聞雲》也直擊藥局現場，發現開賣時間還沒到，排隊人龍就圍繞整間店，甚至還有民眾帶椅子來排隊，就是希望能儘速購入唾液快篩。

▲南港區杏一藥局今日下午開賣快篩，開賣時間還沒到就湧現排隊人潮。（圖／記者陳家豪攝）



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知名連鎖醫藥通路商「杏一」在臉書上發布消息，表示今（12）日起開賣唾液快篩，每份1入，售價175元，每間門市限量100份，每人限購2份。實際開賣時間依各門市公告為主，開賣前1小時可排隊，開放前5分鐘發放號碼牌，商品售出後不能退換。

而今（12）日下午實際前往南港區杏一醫療用品店，店外貼著下午2點開賣的公告，1點開放排隊、1點55分發放號碼牌，開賣時間還沒到，藥局外就已經排著一長串人龍，甚至還有民眾帶著椅子來排隊，等不及要趕快購入唾液快篩。

▲現場還有家長帶小朋友一起來買唾液快篩，甚至還有民眾帶椅子來排隊。（圖／記者陳家豪攝）



淡水健康人生藥局也於今日開賣唾液快篩，同樣為每份1入售價175元，開賣時間還沒到就陸續出現排隊人潮，還有民眾直接帶著小朋友一起來買。

▲▼淡水區健康人生藥局也於今日開賣唾液快篩，現場也有排隊人潮。（圖／記者鄭遠龍攝）