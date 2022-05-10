小港醫護全副武裝為確診婦急接生　一聽男娃大哭：趕快隔離

記者許宥孺／高雄報導

疫情下喜迎新生命！高雄一名確診的孕婦10日上午即將臨盆，她被送往小港醫院生產，醫療團隊評估最佳生產方式後，全身穿戴防護裝備，順利為產婦接生，順利誕下一名男寶寶，母子倆均安。而醫護人員也非常謹慎，趕緊將母子隔離開來，就怕男娃也被感染。

▲小港醫院今早替一名確診產婦接生，為避免小孩確診，醫護人員趕緊將母子隔離開。（圖／小港醫院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小港醫院今早替一名確診產婦接生。（圖／小港醫院提供）

這名孕婦確診後，被收治於集中檢疫所隔離照護，10日上午因足月臨盆，緊急送往小港醫院接生。當時急診室趕緊通知婦產科張慧名醫師準備，由於不瞭解這位產婦的狀況，因此聯繫產科、兒科、婦產、兒科專科護理師、護理師等團隊，同時也通知開刀房作準備。

張慧名表示，待病人到院後，產科醫師立即評估狀況，由於這名產婦是第二胎，因此當下決定自然產風險較低，並將產婦從急診室移往隔離病房待產，生產過程一切順利，產婦平安誕下一名男娃娃。

▲小港醫院婦產科醫師張慧名。（圖／記者許宥孺翻攝）

院方指出，醫護人員非常謹慎，確認男寶寶身體狀況後，趕緊將母子隔離，避免男寶寶確診，小兒科鐘浩瑋醫師與兒科專科護理師也立即為嬰兒採檢PCR。目前媽媽累壞了，現正在專責病房隔離休息，護理團隊也透過視訊讓爸爸媽媽觀看小寶寶的狀況，畫面相當溫馨。

▲小港醫院替一名確診孕婦接生，過程一切順利。（圖／記者許宥孺翻攝）

延伸閱讀

高雄跟進台南打疫苗送快篩？ 陳其邁妙回：送700元沒比較差

快訊／高三生畢業考結束 高雄授權各校：線上教學至學期結束

快訊／高雄+2455！周末假期確診增加 「3年齡層」是主要傳播者

中藥「金銀花」有助抗新冠！高醫大研究證實 但2類人不宜飲用

光電公司公告「居隔沒薪」：快篩嚇自己又害人害己 高市府要查了