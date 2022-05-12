苗栗+760！落實在地收治　確診個案非必要不轉診其他縣市

▲苗栗縣12日新增確診760例，其中頭份及竹南地區就占了超過6成。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣今（12日）新增新冠肺炎本土確診760人，其中男性353 位、女性407位，年齡分布1歲以下-97歲。昨（11日）於4個社區PCR常設篩檢站共採檢573人（251人陽性；322人陰性），陽性率達43.8%，請持快篩陽性者或有症狀者多加使用。

衛生局長張蕊仙表示，近期本土新冠肺炎疫情急遽升溫，檢疫能量將達極限，故5月12日起，凡是居家隔離、自主防疫（3+4對象）與居家檢疫的人，出現快篩陽性，可透過申請通訊醫療或視訊方式，由醫師確認快篩結果進行評估、通報確診。確診個案將由衛生局收到通報後進行疫調，再依據分流收治原則安排於住家居家照護或加強型防疫旅館亦或醫院進行隔離或治療，但民眾或醫師對於快篩陽性結果若有疑義，仍可至本縣社區篩檢站進行PCR採檢。

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縣長徐耀昌提醒民眾，現在縣內部立苗栗、大千、大順、為恭、通霄光田、李綜合醫院開設防疫／發燒門診，讓幼童、孕婦及疑似症狀者加速就診速度，鄉親有快篩陽性者也能到防疫門診PCR採檢，並依症狀給予藥物治療，希望能減少急診壅塞及交叉感染，讓真正有急診需求的病患可以立即得到救治並維持醫療量能。

此外，中央流行疫情指揮中心為落實COVID-19住院病人分流分艙，強化重度及輕度病人轉診機制，已公告「COVID-19病人住院分艙及雙向轉診建議」，要求全國醫院落實執行原地收治為原則，更由於嚴重特殊傳染性肺炎為第五類傳染病，此類病人若因該院無法收治需轉院仍須報請中央醫療網區同意申請，但考量各縣市醫療量能負荷，尤其基、雙北、桃、竹竹及台中市等疫情較本縣更加嚴峻，要求本縣各醫院落實在地收治原則，敬請鄉親務必配合及見諒。

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