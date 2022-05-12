高雄「關懷包得來速」首日發出2900份　領取方式一次看

▲高雄關懷包得來速首日發出2900多份。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情急速攀升，為優化行政流程，高雄市政府首推出「關懷包得來速」，昨(11日)首日上路就發出2900多份，效果不錯，只要是確診、居家隔離者都適用，確診者接獲「確診簡訊」後2小時，可請親友至指定地點領取。

高雄市首創實施關懷包得來速，市長陳其邁昨日於記者會中也詳細說明領取流程與方式，首先確認身分，接續領關懷包，比擬速食店點餐、取餐的概念，領取時間是上午9點至中午12點，以及下午1點30分至晚上9點。領取地點分別在38區區公所或指定地點，首日關懷包得來速約發放2900多份。

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什麼時候可以領？陳其邁指出，確診者接獲衛生局通知確診簡訊後2小時，可請非同住親友、或者同住家人（居隔者）至指定地點領取；如屬同住家人（居隔者）需自行以騎車、開車或步行方式領取，請勿搭乘大眾運輸工具。

陳其邁表示，38區關懷包得來速地點已公布於市府官網與臉書，並再次強調出示確診者身分證(正本或拍照)或代領者身分證以及確診者健保卡或戶口名簿，接續告知扣除確診者的同住家人人數，大人1人3支、小孩1人2支，以利快篩試劑發放；校園自主應變學生由學校發放快篩試劑1人2支。

▼高雄關懷包得來速領取流程。（圖／高雄市政府）