高雄跟進台南打疫苗送快篩？　陳其邁妙回：送700元沒比較差

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

為衝高疫苗覆蓋率，各縣市政府無所不用其極！台南市政府9日宣布，65歲以上長者施打疫苗就送2劑快篩，不少民眾直呼「超有吸引力」，高雄市長陳其邁就被詢問到是否跟進台南作法，不過他也妙回，2支快篩試劑共200元，高雄打疫苗送700元，這樣沒比較差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市府宣布，打疫苗不限廠牌、劑次就送2劑快篩。（圖／台南市府提供）

為鼓勵老人家接種疫苗，9日起台南市65歲以上長者接種COVID-19疫苗，不限接種廠牌及劑次，可於完成接種後三天內（不含假日），持接種紀錄卡於衛生所上班時段，前往領取2劑家用快篩試劑。

而高雄市是否會跟進？高雄市長陳其邁笑說，打疫苗是無所不用其極，高雄很久以前就宣布加發獎金，從打1劑送200元禮券，後來又變成送500元禮券；中央跟著加碼500元，高雄又再加碼200元，總共是700元，「一定要打到你」。

▲實名制家用快篩試劑一劑100元。（圖／記者姜國輝攝）

陳其邁表示，面對防疫，長輩打疫苗是最有效，現在快篩試劑價格一劑是100元(以實名制快篩計算)，2劑共200元；但是現金也很好用，高雄市打疫苗是送700元，「這樣沒比較差」。

陳其邁強調，不用煩惱快篩試劑，長輩若在家不方便也可採視訊診療，高雄快篩試劑也絕對足夠，若去診所就醫，診所也有提供免費快篩試劑。

延伸閱讀

快訊／高三生畢業考結束 高雄授權各校：線上教學至學期結束

快訊／高雄+2455！周末假期確診增加 「3年齡層」是主要傳播者

中藥「金銀花」有助抗新冠！高醫大研究證實 但2類人不宜飲用

光電公司公告「居隔沒薪」：快篩嚇自己又害人害己 高市府要查了

獨／轉傳A片挨告還怨「那個女優很可惡」！ 吳夢夢：業障自己渡