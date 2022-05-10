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高雄跟進台南打疫苗送快篩？　陳其邁妙回：送700元沒比較差

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

為衝高疫苗覆蓋率，各縣市政府無所不用其極！台南市政府9日宣布，65歲以上長者施打疫苗就送2劑快篩，不少民眾直呼「超有吸引力」，高雄市長陳其邁就被詢問到是否跟進台南作法，不過他也妙回，2支快篩試劑共200元，高雄打疫苗送700元，這樣沒比較差。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市9日新增1434名確診病例，其中559例為無症狀感染，4月16日居家照護至今共3931人未轉中重症入院治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲台南市府宣布，打疫苗不限廠牌、劑次就送2劑快篩。（圖／台南市府提供）

為鼓勵老人家接種疫苗，9日起台南市65歲以上長者接種COVID-19疫苗，不限接種廠牌及劑次，可於完成接種後三天內（不含假日），持接種紀錄卡於衛生所上班時段，前往領取2劑家用快篩試劑。

而高雄市是否會跟進？高雄市長陳其邁笑說，打疫苗是無所不用其極，高雄很久以前就宣布加發獎金，從打1劑送200元禮券，後來又變成送500元禮券；中央跟著加碼500元，高雄又再加碼200元，總共是700元，「一定要打到你」。

▲▼COVID-19,新冠肺炎,快篩,兒童,學童,公費快篩,居家隔離,居家照護,快篩試劑,3+4,陰性。（圖／記者姜國輝攝）

▲實名制家用快篩試劑一劑100元。（圖／記者姜國輝攝）

陳其邁表示，面對防疫，長輩打疫苗是最有效，現在快篩試劑價格一劑是100元(以實名制快篩計算)，2劑共200元；但是現金也很好用，高雄市打疫苗是送700元，「這樣沒比較差」。

陳其邁強調，不用煩惱快篩試劑，長輩若在家不方便也可採視訊診療，高雄快篩試劑也絕對足夠，若去診所就醫，診所也有提供免費快篩試劑。

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