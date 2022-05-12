1歲孩返台隔離！快篩陰「仍要到醫院PCR」　陳時中：會再與專家討論

▲按照現行規定，國外返台民眾須執行7+7隔離。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者張乃文／台北報導

一名孕婦投訴媒體，日前與先生、1歲兒自美國返台，除了前兩天做PCR陰性，落地時也再做了一次；沒想到，由於指揮中心公布，2歲以下幼童快篩不準確，解隔前務必要到醫院PCR，她認為，這樣的政策是讓他們被迫前往高風險地採檢。對此，指揮中心回應，還是希望大家根據規定執行，不過這部分會再跟專家討論。

從國外返台的民眾目前仍需執行「7+7」隔離政策，期滿當天要快篩陰性才可自主健康管理。不過，有一名孕婦表示，家中有1歲幼兒，已快篩陰性，但又因指揮中心政策，需讓小朋友到醫院PCR才準確。她認為這樣的作法反而讓他們暴露在高風險中。

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指揮中心指揮官陳時中先是表示，還是希望照規定做，後續他又再次表達，對於太過幼小的小朋友是否要再檢驗會與專家討論。

孕婦提到，5月2日她和先生、滿22個月的小朋友從美國返台，要探望家人，登機前他們按照規定，都做了兩日內的PCR，三人皆陰性，到台灣落地時，以唾液採集PCR，隨後搭乘防疫計程車入住防疫旅館。不過，後續收到萬華區區公所人員的訊息，指出4月20日頒布命令，「2歲以下幼童因為快篩不準確，解隔離前一天，一定要去醫療院所做PCR。」聞言，她不禁質疑，如今時空背景已經不同往日，明明政府推廣「有症狀再快篩、快篩陽性再PCR」，卻要求毫無症狀的三人，前往最高風險的地方做採檢。

她認為，「政府逐漸跟上國際腳步，放寬防疫政策，卻同時要求我們，帶境外歸國的孩子前往醫院做PCR才能解隔離。確診者隔離7天可以無條件解隔，我跟爸爸可以快篩陰性解隔，我的孩子卻要因為這個不合時宜的政策，冒極大的風險。」