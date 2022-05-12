退撫基金首季表現穩健專業　黃榮村要求基管會勇於辯護

▲考試院長黃榮村。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

考試院長黃榮村12日表示，面對全球政經局勢震盪及國內外股市下跌，退撫基金今年前3個月的收益率表現，優於其他政府基金，也勝過私校退撫儲金，表現穩健專業，他特別感謝基管會同仁的努力，也請基管會面對外界的批評，既要謙卑受教，也要勇於辯護，以澄清外界錯誤的印象。

考試院12日召開院會，針對「公務人員退休撫卹基金111年度第1季監理概況」的書面報告，黃榮村在會中表示，面對全球政經局勢震盪及國內外股市下跌，退撫基金今年前3個月的收益率表現，優於其他政府基金，也勝過私校退撫儲金，表現穩健專業。

黃榮村也說，由於近來外界對退撫基金經營績效的評價不盡正確，容易形成錯誤印象，他要求同仁必須勇於澄清說明，讓立委在討論2023年新制時，能夠有正確的判斷基礎。

黃榮村指出，退撫基金第1季的收益率為-0.77%，相較於其他5個政府基金的收益率跌幅最小，表現最為穩健，也勝過私校退撫儲金3種類型（保守型-2.50%、穩健型-4.15%、積極型-5.00%）。

黃榮村認為，退撫基金自營的績效優於委託經營，顯示基管會同仁的專業及努力，「部分人士以為管理退撫基金的公務同仁欠缺專業，實在是錯誤的見解」。

黃榮村提及，外界有私校退撫儲金的經營，遠勝於退撫基金的印象，其實並不正確。私校退撫的經營的確有值得學習之處，但分析其成立後的8個完整年度當中，退撫基金有3年的表現同時優於私校3種類型。

黃榮村也說，退撫基金還有1年優於穩健型與保守型、3年優於保守型，雙方的表現可說是各有千秋，未來應該繼續相互切磋，在競爭中共同進步。

黃榮村表示，退撫基金近3年的收益率平均超過10%，在今年第1季的動盪中也有相對穩健的表現，他要特別感謝基管會同仁的努力，也請基管會面對外界的批評，既要謙卑受教也要勇於辯護，以澄清外界錯誤的印象。