111年外交特考等4項考試　考試院會拍板9月3日起登場

▲考試院。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

考試院會21日通過，111年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、國際經濟商務人員、民航人員及原住民族考試等4項考試，將在9月3日至5日舉行。

考試院透過新聞稿說明，有關111年考試等別類科組設置情形及暫定需用名額，其中在公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員考試，三等考試設外交領事人員類科英文組一等12組別計40名、四等考試設外交行政人員類科行政組計2名，合計42名。

另外，在公務人員特種考試國際經濟商務人員考試，三等考試設國際經濟商務人員類科英文組等6組別計18名；在公務人員特種考試民航人員考試，設飛航管制等6科別計51名；並均僅設台北考區。

考試院表示，公務人員特種考試原住民族考試，三等考試設一般行政等12類科計41名、四等考試設一般行政等13類科計43名、五等考試設一般行政等2類科計3名，合計87名，設台北、南投、屏東、花蓮及台東5考區，四等考試法警類科第二試體能測驗僅設台北考區。

考試院也說，有關應考資格、應試科目、成績計算及體格檢查等事項，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關規定將載明在應考須知，各類科組別需用名額情形，則將在考選部全球資訊網另行公告。