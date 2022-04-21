保訓會開辦集中專業實作培訓　協助國考錄取人員發揮即戰力

▲考試院長黃榮村。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

保訓會21日表示，國考錄取人員從競爭激烈的國家考試中脫穎而出，為協助考試錄取人員到職後能立即上手工作、發揮「即戰力」功能，保訓會積極協調各考試類科相關專業主管機關，在實務訓練期間開辦集中密集專業實作培訓，以強化其專業即戰力，發揮「即訓即用」的最佳培訓效果。

考試院21日召開院會，保訓會以「公務人員高等考試三級考試暨普通考試錄取人員集中實務訓練辦理情形」為題進行業務報告。保訓會說明，國考錄取人員在實務訓練的摸索和適應過程中，如果因為專業訓練不足，可能會無法勝任工作，造成壓力過大、甚至萌生退意，導致中途離訓。

保訓會指出，考量考試錄取人員雖然分配機關不同，但相同類科職位所需的專業知能有共通性，若能集中辦理專業知能培訓，不僅較具培訓經濟效益及效能，並且能確保一致的訓練品質。

對此，保訓會主動協調各考試類科相關專業主管機關，集中辦理專業實作培訓，協助考試錄取人員儘快適應業務，並期望能發揮「即訓即用」的專業即戰力。

保訓會表示，110年高普考正額錄取人員已向用人機關報到，正在進行訓練中，110年高普考集中實務訓練的規劃重點，除了安排相關專業知能課程外，例如土木工程類科，著重於「採購法規」、「履約驗收」等專業課程，也安排相關案例分享，並採行實作課程、工作坊等。

另外，配合雙語國家政策發展需要，以及因應疫情兼採實體與數位課程方式，保訓會也持續精進相關培訓內涵。

保訓會指出，「2030雙語國家政策」為國家重要政策，集中實務訓練均安排職場專業英語課程，強化受訓人員英語能力，例如僑務行政類科安排「公務英語訓練」課程，客家事務行政類科增列「客家英語」課程，水利工程類科增列「水利專業英文應用」等。

保訓會也說，更有部分類科在專業科目安排英語授課或英語解說，例如測量製圖類科在「建物測量法規與實務」等課程安排英語解說，以更貼近國際化服務的未來趨勢。

保訓會說明，考量新冠肺炎疫情仍為嚴峻，為降低疫情對集中實務訓練的影響，保訓會請各集中實務訓練辦理機關評估，採遠距學習的替代方案，積極運用既有的線上學習資源或建置線上學習課程，逐步建置實體教學與數位學習兼具的混成學習機制。

考試院長黃榮村表示，集中實務訓練是為了強化考試錄取人員專業知能，請保訓會持續協調各考試類科相關專業主管機關，精進辦理，以落實「考訓用」合一。