中央篩檢地圖害民眾白跑　徐巧芯爆：北市20間診所「僅7家可做PCR」

▲徐巧芯發現，台北市被登錄在衛福部的20家PCR診所，僅只有7家可以協助PCR。（圖／翻攝自徐巧芯臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

為避免採檢民眾湧入各大醫院急診，指揮中心日前宣布，全台190家診所將加入PCR行列，並將院所名單納入採檢地圖。但台北市議員徐巧芯卻發現，台北市20家診所中，目前僅只有7家可以預約，其他都尚未啟動，或是根本沒有提供該服務，擔心會讓民眾白跑一趟。

徐巧芯12日在臉書表示，5月7日「診所PCR」上路，5月8日指揮中心答覆會更新名單，但她5月11日至12日接獲民眾陳情，開始訪查台北市20間被登錄在指揮中心網站上的診所，結果發現「7間有提供PCR服務、3間準備中但未確認何時啟動，甚至有9間直接說根本沒有提供這項服務，其餘1間則未接聽電話。」

徐巧芯提及，有診所稱已請衛福部從網站剔除，或是網站錯誤，甚至有的診所「從來沒提供過」；被衛福部登錄有做PCR的診所當中，竟然目前有45％都沒有提供，造成很多民眾白跑一趟、怨聲載道，原本要便民的服務，竟然反變擾民。

徐巧芯也稱，這個現象也不僅限於台北市，新北也有同樣的情況，中央公布新北44家診所配合PCR，但新北衛生局說「僅2家提供服務」。明明上路的第2天就已經知道這個情況，今天已是第6天卻還沒完成改善，是不是已經亂了套？怪不得很多網友在網路上發問，「請問現在指揮中心在指揮什麼？」