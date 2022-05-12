舒緩新冠肺炎輕症不適感　 試試這幾款芳香精油配方

▲舒緩新冠肺炎輕症不適感，芳療師建議可用精油輔助。（圖／免費圖庫xFrame）

記者郭玲綪／採訪報導

目前新冠肺炎輕症確診者常見症狀有發燒、腹瀉、喉嚨痛等，除了聽從專業醫療指示服藥外，手邊如果有幾款常備的純精油，也可以加上基底油調配來舒緩不適。擁有德國萊茵TÜV植物精油療法等多張證照的芳療師陳沛瑄，提供了幾個配方讓大家參考，居家防疫的人不妨DIY試試。

頭痛

古巴香脂+薄荷，輕輕按摩頭部、太陽穴等部位。

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發燒

薰衣草+薄荷，塗抹脊椎、額頭、腳底，塗抹完後可以用溫熱濕毛巾覆蓋背部3分鐘，幫助降溫，每2～4小時塗抹一次。

鼻塞流鼻水

尤加利+迷迭香+絲柏+基底油，塗抹迎香穴並按摩，可搭配水氧機薰香。

喉嚨痛不適

茶樹放溫水漱口。

乳香+綠花白千層+百里香+基底油，稀釋抹喉嚨處。

嘔吐腹瀉

生薑+胡荽+甜茴香+基底油 沿著肚臍逆時針按摩20圈。

全身酸痛

冬青+馬鬱蘭+藍艾菊+基底油 塗抹痠痛處。

▲複方精油配方可舒緩新冠肺炎輕症不適。（圖／芳療師提供）

精油按摩除了能幫助舒緩不適，怡人的香氣，也能安撫緊張的身心。陳沛瑄也提醒，精油不能直接塗抹於肌膚，也不能吃下肚，一定要用基底油稀釋，才不會反而傷害了肌膚，最好能先諮詢專業芳療師後再使用，確保安全。