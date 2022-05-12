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社會 社會焦點 保障人權

北投妹子在家遭外送員偷窺！嚇壞31hrs不敢睡...對方解釋讓她怒了

記者黃宥寧／台北報導

長相可愛的王姓女網友，在臉書社團《爆料公社》指出，2020年11月清晨5時許，在租屋處發現1名外送員爬到氣窗偷窺，她立刻出聲喝止對方，但男子仍躲在樓梯角似乎等著埋伏她。警方到場後，男子供稱，「等外送單太無聊」，才隨意進出別人公寓，無惡意。對於男子窺探，卻沒受到法律制裁令王女耿耿於懷。對此，北投分局也做出回應。

▲▼ 北投偷窺 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲吳姓外送員跑到北投某租屋處偷窺。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▼女網友發文表示事發經過。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

王姓女網友指出，2020年11月凌晨5時許在租屋處，發現陌生外送人員闖入租屋處爬到氣窗偷窺（租屋處後門是常開的，且只有住戶才會知道怎麼走）且會先經過私人停車場，透過監視器畫面，她發現男子很順的騎進來，停車、抽菸、上樓、下樓抽菸離開，當下嚇死急得報警求助，甚至還有出聲喝止他，且透過貓眼看到男子躲在樓梯角埋伏她，後來警察找到人，對方謊稱在等單太無聊所以隨便進出別人的公寓，並沒有惡意。

▼女網友將外送員長相公布在臉書，要大家小心。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼ 偷窺 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

但根據女網友了解附近並沒有配合外送的餐廳，況且是凌晨，但警察也說因為外送員沒有使用針孔攝影機拍照或是錄影偷看，不構成犯罪行為，這樣的結果令她非常錯愕，嚇得她趕緊聯繫房東搬家，甚至長達31小時未闔眼睡覺，最後更呼籲網友們該外送員出現在石牌、北投出沒，要大家小心。

北投分局表示，34歲吳姓外送員到案強調並無偷窺，但也無法解釋為何窺視他人租屋處，全案依社會秩序維護法83條1款裁處。

對此，北投分局呼籲，故意窺視他人臥室、浴室等，已違反社會秩序維護法，若利用手機或針孔等設備窺視更將觸犯刑法妨害秘密罪，切勿以身試法。

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