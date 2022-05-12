媳婦確診公公秒回1句話　感動喊「好到想折壽換他長命百歲」

記者黃翊婷／綜合報導

新北市板橋一名媳婦因為確診新冠肺炎，9日晚間10點多遭公公趕出家門，引起各界關注。而台北市也有一名媳婦確診，但她的公公得知消息後，第一句話就是「先去看醫生，看哪裡不舒服拿藥」，後續也很關心，還主動和家人討論要怎麼拿到清冠一號，讓她超級感動，「好到讓我想折壽來換他健健康康、長命百歲。」

▲原PO確診，公公十分關心她的病情，讓她很感動。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

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原PO在臉書「爆怨公社」11日的文章中提到，「我可以抱怨我公公嗎？為什麼好到讓我想折壽來換他的健健康康、長命百歲？」因為工作的地方陸續有人確診，10日聽說每天幫忙送便當的大姐也確診了，她心中不安，回家自己快篩，結果出現兩條線，當真應驗「公司名言做到確診為止」。

原PO接著說，當時公公聽聞她快篩陽性，第一句話就是「先去看醫生，看哪裡不舒服拿藥」，保持平常心當感冒就好，後來PCR報告出來確定確診，公公還主動和家人討論要怎麼幫她取得清冠一號，「要我老公快買給我喝，一直鼓勵我、安慰我，我真的覺得很幸運有一個這麼好的第二個爸爸」。

由於9日才發生板橋媳婦確診遭公公趕出家門的事件，不少網友看完原PO的文章也忍不住感嘆她遇到很棒的公公，「真的是天堂地獄差別！妳要珍惜」、「這才是真的當妳是自家人」、「遇見對自己好的新家人要惜福」、「誰都不願意染疫，這時候最需要的就是家人，不要太驚張，就當感冒看待，太嚴重的話還是要去醫院一趟，加油，祝早日康復」。

原PO也在留言區補充說明並謝謝大家的關心，因為本身有過敏性鼻炎，頭部開過刀，所以鼻炎常常發作，加上平時有在吃鎮痛解熱、治鼻炎等藥物，第一時間才沒有發覺染疫，不過，到目前為止，她並沒有出現太過嚴重的症狀。

▲居家隔離、自主防疫及居家檢疫期間快篩陽性通報流程。（圖／指揮中心提供）

至於快篩陽性該怎麼辦，本站今日報導《今起快篩陽＝確診！「3族群適用」該怎麼通報 8大QA一次看》，自12日起居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象快篩陽性可經醫事人員判斷確診，不用經過PCR，若不是這3類對象者，有以下5種狀況也可以進行快篩：

1、有和確診者接觸史

2、有與確診者足跡重疊

3、居住地方是Omicron病毒熱區

4、一直反覆出現呼吸道症狀

5、出入醫院慢性疾病的高風險族群

如果是一般民眾快篩陽性，請至鄰近採檢院所進行進一步檢測，並記得戴好口罩，不得搭乘大眾運輸工具，可選擇步行、開車、騎車，或由家人接送前往，若遇困難可聯繫各縣市政府單位協助安排。