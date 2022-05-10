快訊／高三生畢業考結束　高雄授權各校：線上教學至學期結束　

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市10日新增2455例本土個案。市府今日召開防疫記者會，教育局長謝文斌宣布，高雄高三學生已完成畢業考，因此授權各校可採線上教學至本學期結束，若有自主需求的高三生，也予以彈性准假，不列入出缺席成績計算。

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教育局長謝文斌指出，考量高三學生已完成畢業考，各高中職可視疫情發展狀況，經學校防疫專責小組會議討論後，採線上教學至本學期結束，由各校自主決定線上教學的起始時間。

此外，有個別居家自主學習需求的高三生，在準備指考前若有請假需求，學校也應尊重學生個別狀況，予以彈性准假，不列入出缺席成績計算，以確保學生在指考前能夠平安學習。

國三生部分，由於教育會考進入倒數，先前高雄市教育局已宣布，5月9日至13日放寬各校調整為線上教學，考前一週（5月16日至20日）調整為線上教學（可採同步、非同步或混成線上教學等方式）。

教育局今日再宣布，高雄市補習班也因應會考防疫措施，5月14日至5月20日，國三生課程於考前一周改為線上教學。

另外，有家長詢問，國小以下學生暫停3天實體課程或防疫假再加學習，家長是否能申請防疫照顧假？謝文斌表示，「可以」，家長若有照顧需求，可用學校通知作為佐證，向雇主申請防疫照顧假，雇主應配合准予，且不得視為曠工或強迫以事假、其他假別處理，也不得扣發全勤獎金、解雇等處分。