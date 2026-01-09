台北文創天空創意節移展台南　現代裝置藝術與百年古蹟的對話

▲《台北文創天空創意節》移展台南「西市場」，現代裝置藝術與百年古蹟的對話。（圖／台北文創提供，下同）

地方中心／台南報導

「咦！冬天怎麼會有蟬鳴？」台南西市場中央廣場上，16顆懸浮在空中的白色氣球，隨著民眾輕輕拉動，此起彼落地發出唧唧、唧唧的蟬鳴聲，還有雷聲、鳥叫、甚至是飛機呼嘯而過的轟鳴，有趣的聲響引來周圍的人們紛紛抬頭仰頭四處張望，整修的煥然一新的百年古蹟，也因為這座創意互動作品，多了一份詩意與想像，吸引大家停下腳步感受當下。

由台北文創基金會主辦、左腦創意統籌策畫的 2025《台北文創天空創意節》，12月底完成台北場展出後，今（1/9）日正式移師台南，進駐具有百年歷史的文創新地標——「西市場」，邀請南台灣的民眾從日常的流動節奏中短暫停留，與兩組優選作品：《一首天空的歌》、《聽你所說的當下》展開創意對話，體會存在於此時此刻的真實與美好。

親自出席開幕活動的黃偉哲市長表示，「《台北文創天空創意節》首次移展台南，不僅是台北與台南兩座城市難得的創意交流，更為創意新銳開啟了全新舞台的可能性。」黃市長期待本次特展可以在台南「西市場」古蹟文化底蘊、和現代創意藝術之間，碰撞出全新的火花，創意新銳的作品也可以在不同的城市風景中持續被看見，並與在地文化及民眾開啟深層的對話。

2025台北文創天空創意節以「當下 Dare to Share」為徵件主題，號召不同領域的創作者透過創意分享此時此刻的感動。共有185件各類型創意提案報名參賽，最終由新銳團隊「雜波 ZAP」以作品《一首天空的歌》勇奪「潛力新銳」組優選，獲得120萬製作費；「屾之製造所」的創作《聽你所說的當下》，則摘下「實驗新秀」組優選，獲得60萬製作費。兩組作品於去年11月28日至12月28日在台北文創率先展出，31天吸引超過19萬人次參與，創下歷屆新高。

繼2022、2023先後移展高雄棧貳庫KW2、和台中驛鐵道文創園區，累積超過20萬人次參與並獲得廣大迴響之後，本屆《台北文創天空創意節》持續突破「領域、地域、場域」的隔閡，攜手台南市政府舉辦移展，讓優選團隊和作品被更多地方的人看見。

「謝謝台南市政府、市場處和西門淺草公有零售市場自治會協力促成《台北文創天空創意節》移展台南。」台北文創總經理劉麗惠表示，《台北文創天空創意節》自 2015 年開辦以來，一直致力於發掘、扶持新銳創作者，提供關鍵策展資源陪伴他們將天馬行空的想像轉化為能被感知、被參與的作品，這是一段由無數個「當下」點滴累積而成的旅程，每一件得獎的優選作品，也都是創作者對「當下」最真誠的回應。「將天空創意節移展到台南西市場，不僅延續了作品的生命週期，優選團隊也得以從不同的城市文化與生活脈絡之中，收穫更多回饋，逐步建立面向公共空間與多元觀眾的創作能力，成為未來持續調整、深化實力的重要養分。」