快訊／高雄+3011刷新高！　母親節效應「40-49歲」確診分布最多

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市11日新增3011例本土個案，市長陳其邁主持防疫記者會時表示，今日確診大宗屬同住家人部分，與昨日相比約增加300例，研判是母親節聚會造成感染風險。衛生局也分析確診年齡層，發現40-49歲的確診者首度超越20-29歲，顯示是節日效應產生的結果；另外，確診者出入賣場、市場高風險區域也有增加趨勢，顯示社區有不特定接觸風險。

今日高雄疫情狀況，外縣市旅遊史69例，特定娛樂場所有18例，密切接觸者2559例(同住親友1115例、餐飲娛樂390例、職場環境799例、高風險區域255例)，居隔期間陰轉陽個275例，新案疫調中有90例。

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市長陳其邁分析，今日疫情大宗仍是密切接觸者，增加最多是同住親友，與昨日相比，約增加300例，另外高風險場域市場也有增加趨勢，研判母親節南北移動或是與長輩聚會，同住親友假如在周末接觸確診者，發病日差不多是在周三，再造成社區傳播感染增加。

陳其邁表示，疫情逐漸升溫，希望盡量把上升趨勢壓制在一定範圍，必要時會調整防疫措施。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，275例是陽轉，1139例是匡列對象，1597例是因社區接觸風險因症就醫，佔了53%，顯示不特定接觸造成快篩陽性、出現症狀，比例仍占五成以上，社區風險仍在。

進一步分析密切接觸者感染類別，同住親友部分大幅上升，特別是同住家人來到603例，親友接觸有512例，雖然疫情嚴峻，但是仍有母親節效應。職場校園部分，相對前幾日狀況，有趨緩趨勢，不過防疫政策改變之下，職場確診個案接觸者並不匡列密切接觸者，而是透過防疫長進行風險評估，列為自主應變對象，出現症狀時會要求立刻就醫，目前高雄1111家診所，快篩試劑取得發放也有大幅上升趨勢。

衛生局也特別提醒，商場、大賣場，出入風險地區的確診者也跟著上升，顯示社區在風險場所有群聚效應，也顯示社區有不特定接觸風險。

另外，衛生局也分析確診個案年齡，過去20-29歲都是確診人數最高的族群，不過今天卻是40-49歲年齡層確診數最高，是節日效應下產生的結果，雖然20-29歲感染數仍多，但因來自外縣市，因此經疫調後已轉銜至外縣市。