雲林確診突激增　張麗善：法定傳染病通報系統出狀況

▲雲林昨日確診人數突然竄升，張麗善表示因法定傳染疾病通報系統出狀況導致資料傳送不及。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣確診數連日升高，昨日新增559例其中雲林第二監獄爆出96人確診受關注，縣長張麗善今天受訪表示，確診人數暴增主因出在法定傳染病系統資料對接程序延宕，一例個案資料，不單只調查接觸史，資料還需通報至各相關單位，系統介接難度高，以致有竄升情形。

雲林縣長張麗善指出，民眾經PCR採檢陽性確診，由醫院上傳其資料到法定傳染病系統，不過資料也要照會相關單位並對接、核對，加上系統介接發生問題造成延宕，確實因為昨天的延宕情況接到不少民怨，縣內確診者9成以上無症狀或輕症，多因群聚造成擴散，以目前中央防疫指引要與病毒共存情況下，民眾要注意防疫，保持個人衛生管理及戴好口罩，才能將疫情控制到最低。

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縣長張麗善除預告今日確診數約381例，下午3點將召開線上直播疫情說明會，也坦言，雲林縣有數位落差是事實，也因資訊不足導致民眾無法自行上網通報，仍須透過人員詢問確診者接觸史等，以人工一筆筆記錄下來，時間又會延宕，後端給予確診者居家照護的防疫包，民眾要請防疫假等程序，也都會延宕。

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