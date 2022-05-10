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雲林+559！兒童莫德納疫苗施打調查　勾同意僅33.93%

▲雲林縣國小生符合施打疫苗人數約30826人、同意接種有10460人，比例約33.93%。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣國小生符合施打疫苗人數約30826人、同意接種有10460人，比例約33.93%。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增50828例本土個案，其中雲林縣佔559例。雲林縣政府統計，自5月2日9日止，本縣由家長自行帶至醫療院所施打6-11歲兒童莫德納疫苗，累計已完成1803人接種，目前無接種疫苗後不良反應通報。

教育處長邱孝文表示，經過調查昨（9)日請事假的人數大約1100人左右，小學的部分總人數約在3萬人，針對請事假學生雖未特別了解請假原因，但疫情以來請事假的人數遠比疫情前高出許多。

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針對兒童施打疫苗調查表回收情況，邱孝文說明，目前經過調查，我們全縣的國小學生符合施打疫苗人數約30826人、同意接種有10460人，其中願意在校園集體施打的8073人，自行自醫療院所施打的2387人，所以同意施打人數比例約33.93%，不同意接種有20366人、比例是66.07％，目前均已完成造冊並把資料函送衛生單位，屆時將由衛生單位與各校協調施打時間與地點。

雲林縣政府教育處表示，5/7（含）前已實施暫停實體課程的班級，依學校原規定辦理。因師生確診進行全校停課者有幼兒園5所、國小7所，部分班級停課者有幼兒園6所、國小13所、國中7所及高中職10所。

(一)因師生確診全校或部分班級停課7天的學校。
1.幼兒園
善導幼兒園(5/5-5/11)、雲林國小附幼(5/4-5/10)、虎尾鎮立幼兒園(5/6-5/12)、斗南幼兒園(5/5-5/11)、安安幼兒園(5/7-5/13)、斗六市立幼兒園-1班(5/5-5/11)、宏慈幼兒園-1班(5/5-5/11)、長和幼兒園-1班(5/7-5/13)、欣欣幼兒園-1班(5/7-5/13)、乖乖幼兒園-1班(5/6-5/12)、小博士幼兒園-2班(5/6-5/12)
 
2.國小
平和國小(5/4-5/10)、文昌國小(5/4-5/10)、義賢國小(5/4-5/10)、豐榮國小(5/5-5/11)、虎尾國小(5/6-5/12)、水燦林國小(5/6-5/12)、維多利亞小學(5/7-5/13)、拯民國小-1班(5/4-5/10)、大興國小-1班(5/4-5/10)、崇文國小-1班(5/4-5/10)、陽明國小-1班(5/4-5/10) 、僑真國小-補校(5/4-5/10)、文興國小-1班(5/5-5/11)、雲林國小-1班(5/6-5/12)、大新國小(5/6-5/12)、立仁國小-1班(5/6-5/12)、尖山國小-1班(5/6-5/12)、褒忠國小-1班(5/6-5/12)、僑美國小-1班(5/7-5/13)、辰光國小-1班(5/7-5/13)
 
3.國高中(職)
東南國中-1班(5/4-5/10)、北港國中-2班(5/4-5/10)、東仁國中-2班(5/4-5/10)、崙背國中-1班(5/5-5/11)、建國國中-1班(5/5-5/11)、崇德國中-2班(5/6-5/12)、二崙國中-1班(5/6-5/12) 、建國國中-1班(5/6-5/12) 、二崙國中-1班(5/7-5/13)
 
斗南高中-1班(5/4-5/10)、蔦松藝術高中-3班(5/4-5/10)、揚子中學-1班(5/5-5/11)、福智高中-1班(5/5-5/11)、土庫商工-1班(5/5-5/11)、大成商工-1班(5/5-5/11)、虎尾高中-2班(5/5-5/11)、義峰高中-1班(5/5-5/11)、揚子中學-1班(5/6-5/12)、北港農工-1班(5/6-5/12)、義峰高中-1班(5/6-5/12)、北港高中-1班(5/7-5/13)
 
(二)校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情自5/8起調整新制防疫措施，部分班級暫停3日實體課程學校：聖愛幼兒園、亞歷山大幼兒園、虎尾非營利幼兒園、國恩幼兒園、姿善幼兒園、溝壩國小、安慶國小、大埤國小、後埔國小、新生國小、永光國小、莿桐國小、三和國小、饒平國小、鎮南國小、台西國小、南陽國小、雲林國小、文光國小、頂湖國小、鎮西國小、斗六國小。

▲雲林今日預防性停課校園與部分班級。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林今日預防性停課校園與部分班級。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林今日預防性停課校園與部分班級。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林今日預防性停課校園與部分班級。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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