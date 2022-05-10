雲林新增559本土確診　虎尾106+雲林二監96群聚佔多數

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（10）日新增559 例本土確診個案，虎尾106例，斗六93例，西螺51例，麥寮36例，斗南33例，古坑30例，北港26例，莿桐21例，水林20例，土庫、口湖各17例，四湖15例，褒忠、元長各14例，大埤、二崙各13例，林內、崙背各12例，東勢10例，台西6例，個案分佈20鄉鎮。其中雲林二監96人確診佔大宗。

雲林縣政府說明，今日559例確診個案中，年齡分布在1歲-92歲，無症狀367人、輕症192人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有745人、確診者居家照護在管中有2097人。6-11歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/10已完成1803人接種， 目前無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣今日確診個案暴增，導因於中央昨日晚間系統介接發生問題，致使中央流行疫情指揮中心更改今天公告確診個案數的資料擷取區間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局表示，5月8日虎尾鎮雲林地二監獄有一名受刑人因就醫檢查需求，自費採檢 PCR 陽性，經矯正機關自行快篩129人後，有98人快篩陽性，再由醫院派員採檢PCR，共 96人PCR陽性確 診。目前確診個案已就地隔離，並由醫院進行確診者醫療照護相關事宜。

雲林縣政府教育處表示，今日因師生確診進行全校停課者有幼兒園5所、國小7所，部分班級停課者有幼兒園6所、國小13所、國中7所及高中職10所；另，6-11兒童莫德納疫苗調查表已彙整函送衛生單位，屆時將由衛生單位與各校協調施打時間與地點後，由學校通知學生與家長。

衛生局統計，目前確診居家照護者透過六大責任醫院醫療關懷諮詢共服務 1621人次，健康益友 APP 遠距看診統計，自 4/23 至 5/9 註冊人數總計已達1602人，運用健康益友 APP 完成視訊診療人數共有42 人，衛生局提醒居家照護鄉親，在居家照護期間若有身體不適，可先行聯繫照護團隊，評估是否可以先行進 行視(通)訊診療處理。

▲雲林縣本土確診個案今日＋559例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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