虎尾午夜巨響！貨車左轉與機車相撞　20歲騎士彈飛送醫不治

▲虎尾林森路昨日深夜發生一起死亡車禍，20歲機車騎士送醫不治。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮昨（10）日23時許發生一起機車與小貨車車禍事故，事故發生於林森路與文化路口，撞擊力道猛烈發出大聲響、機車零件破碎散落一地，機車騎士倒地不起失，當場失去生命徵象，送醫搶救後宣告不治。貨車駕駛未受傷無送醫，亦無酒駕，該起車禍由虎尾警分局交通小隊依A1交通事故程序處理。

昨日深夜約23時51分，虎尾鎮林森路二段與文化路口發生死亡車禍，一輛由王姓男子(38歲)駕駛小貨車沿林森路二段北往南行駛至文化路路口左轉時，遇對向葉姓男子（20歲）騎乘機車沿林森路二段由南往北行駛。

▲葉姓騎士騎乘普通重型機車碰撞對象左轉的貨車後斗。（圖／民眾提供）

雙方於路口發生碰撞，機車碰撞小貨車後方車斗，撞擊力道猛烈一陣巨響後，葉姓騎士人車彈飛馬路中央，所幸因深夜人車不多未釀二次傷害，車禍發生後，除附近住戶撥打119與報警外，行經民眾也紛紛上前協助，指揮交通與拿路旁三角錐放置路中示警。

▲機車騎士碰撞左轉的貨車後，倒臥馬路中央送醫搶救後仍宣告不治。（圖／民眾提供）

警方說明，獲報後立即派員前往，葉姓機車騎士經送往若瑟醫院急救不治，王姓貨車駕駛未受傷無送醫，酒測值為0，全案由虎尾警分局交通小隊依A1交通事故程序處理。

▲機車騎士碰撞左轉的貨車後，倒臥馬路中央送醫搶救後仍宣告不治。（圖／民眾提供）

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