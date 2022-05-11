　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

薩爾瓦多1婦女流產「視同殺人重罪」　遭法院判刑30年

▲▼墮胎權、美國示威者在最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）家門外抗議。（圖／路透）

▲美國示威者在最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）家門外抗議，擁護女性應有墮胎權。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國最高法院傳出擬推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），可能促使女性墮胎權遭遇重大挫折。爭議紛亂之際，中美洲國家薩爾瓦多一家法院近日將一名流產婦女，依嚴重殺人罪判處30年有期徒刑，這項判決引發墮胎權運動人士對美國女性的擔憂，並將之視為警鐘。

根據《衛報》報導，薩爾瓦多婦女艾斯梅（Esme，化名）過去因流產前往一家公立醫院尋求醫療幫助時被捕，經過接近2年的審前拘留後，於本月9日遭法院以嚴重殺人罪名判處30年監禁。國際人權律師、婦女平權中心執行長阿維拉吉蘭（Paula Avila-Guillen）表示，「艾斯梅的判決，對於薩爾瓦多為產科急症婦女遭不公正定罪的進步發展而言，是一次毀滅性的倒退。」

►美國爭議50年！墮胎權「多少人支持、何時變非法？」　5大QA一次看

阿維拉吉蘭警告，隨著美國面臨可能推翻1973年最高法院的「羅訴韋德案」判決，未來類似艾斯梅的案件將在世界各地變得更加普遍，「我們在拉丁美洲反覆看到，當墮胎被定為犯罪時，婦女必須證明她們經歷的各種產科急症，確實屬於緊急情況。」她表示，當婦女無法或沒有資源做出充足證明，或根本不被相信時，她們就會面臨監禁。

▲孕婦雙子宮同時懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲人權律師警告，若美國將墮胎非法化，婦女因流產被判30年重罪刑期的類似案件，未來只會更多。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

阿維拉吉蘭認為，現在每個美國人都應該關注薩爾瓦多的這起案件，並明確意識到若羅訴韋德案被推翻，將意味著怎樣的未來。薩爾瓦多墮胎除罪化公民團體領導人埃雷拉（Morena Herrera）稱，這項判決是一次「沉重打擊」，呼籲公眾將流產視為公共健康議題而非刑事問題，「我們將繼續奮鬥，使所有被不公正定罪的婦女重獲自由，並重塑她們的生活。」

報導補充，薩爾瓦多實行世界上最嚴厲之一的墮胎法，與其他許多拉丁美洲國家不同，薩爾瓦多完全禁止墮胎，因性侵、亂倫，母親或嬰兒有健康危險的情況下也不允許墮胎。人權組織稱，過去20年來，該國有180多名女性因產科緊急狀況墮胎而被判謀殺罪入獄，去年12月以來，則有8名長期服刑的女性獲得減刑。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
林志玲被野生捕捉！　產後4個月「回到巔峰」網狂讚：超美
北市校外教學、畢旅等　5/16-29暫緩辦理
快訊／警車自撞四腳朝天！　路邊賓士、特斯拉遭波及
九宮格停課爭議　北市放寬「脫罩15分鐘班級可停課」
快訊／兄弟先發投手快篩陽性！　緊急臨時更換
12歲以下才可來兒童防疫門診　柯文哲：高中生不需看小兒科
快訊／確診連日破萬例　蔡英文說話了
快訊／國1嚴重車禍！他放警示牌遭撞斷腿　小女孩驚嚇大哭
收到警訊別慌！　5大電信下午4點測試災防訊息
王鏡銘快篩陽！胡金龍歸隊　餅總神算活用2特殊規定
快訊／今本土+57188！新北19620最多　各縣市分佈曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

偷邀前男友進女子宿舍　慾女「淋浴間性愛太激烈」意外被吊死

日本最快5月小規模試辦「外國旅行團」入境！6月鬆綁邊境管制

薩爾瓦多1婦女流產「視同殺人重罪」　遭法院判刑30年

手機半夜自燃！她「頭髮狂燒」嚇醒　驚喊：根本沒在充電

婦產科11醫護「集體懷孕」！美醫院爆嬰兒潮　護士喊：水有問題

洗衣機起火吞噬2歲童　42%面積燒燙傷「心碎照曝光」垂死搶救中

青瓦台全面對外開放！尹錫悅兌現競選承諾　權威宮闕成文化遺產

有史以來最清晰！被藏50年...1970年代幽浮照曝光

最快現世報！男子殺女友後埋屍　剛挖好洞就「心臟病發」猝死

日本跟進南韓！　室外維持足夠距離可免戴口罩

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

北海道柯基出門散步　突後悔...挪起短腿倒車

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

偷邀前男友進女子宿舍　慾女「淋浴間性愛太激烈」意外被吊死

日本最快5月小規模試辦「外國旅行團」入境！6月鬆綁邊境管制

薩爾瓦多1婦女流產「視同殺人重罪」　遭法院判刑30年

手機半夜自燃！她「頭髮狂燒」嚇醒　驚喊：根本沒在充電

婦產科11醫護「集體懷孕」！美醫院爆嬰兒潮　護士喊：水有問題

洗衣機起火吞噬2歲童　42%面積燒燙傷「心碎照曝光」垂死搶救中

青瓦台全面對外開放！尹錫悅兌現競選承諾　權威宮闕成文化遺產

有史以來最清晰！被藏50年...1970年代幽浮照曝光

最快現世報！男子殺女友後埋屍　剛挖好洞就「心臟病發」猝死

日本跟進南韓！　室外維持足夠距離可免戴口罩

韓國發展逃回台灣！辣模璃奈醬「核彈級福利照」大放送

近13萬兒童僅3萬願打莫德納　北市要中央說明「莫德納、BNT能否混打」

台泥旗下達和航運　喜迎全新環保節能新船「達善輪」

楊丞琳被質疑整形！霸氣曝16歲照「沒有就是沒有」：我愛美方式不一樣

聯發科推旗艦AIoT平台Genio 1200　採台積電6奈米製程、下半年商用

樓上太吵想賣房…網推坑「買透天躲噪音」　釣出苦主：也沒好到哪

天母賠售豪宅翻身！他幸運轉手賺進2千萬　買方背景曝光

3類人快篩陽＝確診！北市聯醫每天25個視訊門診　看診前須準備3件事

敢動我家小孩！火爆家長趁10歲童落單扯衣領　代價10萬元

偷邀前男友進女子宿舍　慾女「淋浴間性愛太激烈」意外被吊死

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

國際熱門新聞

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

2正妹參觀金字塔　遭13男「包圍性騷」影片曝

快訊／比爾蓋茲確診！　症狀曝光

日本口罩令鬆綁　戶外維持足夠距離可脫口罩

美國務院：網站更新反映美台關係堅若磐石

她耳朵癢癢的　醫生竟夾出「整隻蟑螂」！

俄羅斯被取代！捷克「高票通過」進入聯合國人權理事會

高空彈跳「唯一保命繩」斷了！恐怖影片曝

即／確診剛破百萬　紐西蘭7月全面開放邊境

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

「病毒」爸2hrs傳全家！嬤做1動作逃過一劫

美情報高層：中國想和平接管台灣　拚發展軍力擊退美軍

美軍艦10日穿越台海　今年第4次

更多熱門

相關新聞

高空彈跳「唯一保命繩」斷了！恐怖影片曝

高空彈跳「唯一保命繩」斷了！恐怖影片曝

高空彈跳是不少喜愛極限運動者的選擇，然而，阿根廷一處設施日前卻發生斷繩意外，高空彈跳瞬間變「恐怖自由落體」。現場影片也在網路上曝光，當地一名男子從13層樓高度的跳台躍下後，安全彈力繩竟突然斷裂，男子直接墜入水壩，讓目睹的女遊客嚇得尖叫。

美國爭議50年　墮胎權5大QA一次看

美國爭議50年　墮胎權5大QA一次看

紐時：墮胎權意見草稿外洩　重創美最高法院威信

紐時：墮胎權意見草稿外洩　重創美最高法院威信

美最高法院證實擬推翻墮胎權　下令調查洩漏者

美最高法院證實擬推翻墮胎權　下令調查洩漏者

密集恐懼症發作！這國家監獄3天暴增千人

密集恐懼症發作！這國家監獄3天暴增千人

關鍵字：

薩爾瓦多墮胎權墮胎爭議羅訴韋德案美國大法官美洲要聞

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

「兒童1救命藥」大缺貨！藥局心急：真的叫不到

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

男星認是更生人「還在假釋期」

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

快訊／今增8死！本土狂飆5萬7188例、境外增28例

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

「不知小孩是老公還公公的！」人妻偷吃懷孕了

蠟筆小新免費貼圖來了！　LINE「7組隱藏版貼圖」趕快下載

更多

最夯影音

更多
10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面