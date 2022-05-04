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美最高法院證實擬推翻墮胎權　下令調查洩露者

▲▼▲在得知最高法院多數人準備推翻羅伊訴韋德墮胎權裁決的意見草案後，抗議者在美國最高法院外舉行抗議。 （圖／路透）

▲在得知最高法院多數人準備推翻羅伊訴韋德墮胎權裁決的意見草案後，抗議者在美國最高法院外舉行抗議。 （圖／路透）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

美國最高法院首席大法官羅伯茲今天表示，外洩給媒體、有關最高法院有意推翻憲法墮胎權的意見草案是真的，但不是關於此事的最終決定，他直斥這項洩漏行為是「背叛」，辜負最高法院的信任，並已下令最高法院執法官調查。

最高法院在新聞稿中，證實意見草案文件是真的，但警告不代表「任何大法官在此案相關議題上的最終立場」。

根據意見草案，美國最高法院正準備推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）中保障全國合法墮胎權的裁定，這將導致憲法對墮胎權近50年的保障蕩然無存。

羅伯茲（John Roberts）在聲明中說：「這項對最高法院信任的辜負，意在破壞我們作業的完整性，但不會得逞。最高法院的工作決不會受到影響。」

新聞稿明白表示，意見草案例行會在內部傳閱，這是機密審議過程的一部分。

這項洩漏可被視為對圍繞大法官間審議機密性與信任悠久傳統的重大背離。

在各方揣測洩漏來源之際，羅伯茲尋求為最高法院結構辯護。

他表示：「我們最高法院幸運地擁有非常忠於這個機構和致力法治的員工，包括永久雇員和書記。法院雇員有尊重司法過程機密性和維護法院信任的優異及重要傳統。」

羅伯茲在強調這項洩漏行為的嚴重性時表示：「這是不尋常且極其嚴重地辜負信任，是對最高法院和在這裡工作的群體的侮辱。」

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