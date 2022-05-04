美國爭議50年！墮胎權「多少人支持、何時變非法？」　5大QA一次看

▲美國最高法院擬推翻憲法保障50年的墮胎權，草案被洩漏後引發抗議 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國最高法院意見草稿外洩，暗示大法官將投票推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）承認婦女墮胎權受憲法保障、奠定全美墮胎合法化基礎的裁定。首席大法官羅伯茲（John Roberts）證實文件為真，但不是最終決定。不過，如果草案內容沒有實質性改變，恐使全美26州禁止墮胎。《衛報》整理出5大問答，剖析美國近50年最具爭議的案件。

【美國婦女墮胎權受憲法保障？】

1973年，美國聯邦最高法院對「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）做出判決，承認全美50州女性墮胎權受憲法保障，地方政府應對墮胎權限制採取嚴格標準。最高法院提出「三階段標準」，婦女懷孕1-12周、胎兒不具「母體外存活性」（viability）時，能在與醫生討論後，自行決定是否墮胎；懷孕3個月後，政府得以限制墮胎，但僅限保護孕婦健康的必要狀況。

▲得知多數大法官準備推翻「羅訴韋德案」裁決的意見草案後，抗議者在美國最高法院外舉行抗議。 （圖／路透）



【美國人支持墮胎嗎？】

最近民調發現，70%美國人認為墮胎是孕婦及醫師的選擇，「羅訴韋德案」裁定後，支持墮胎合法的比例幾乎沒有改變，僅少數人認為墮胎應該被完全禁止。

若大多數美國人支持墮胎權，國會是否能夠干預？但實際上，聯邦政府對墮胎權的保護，必須取決最高法院，就是因為國會領袖在近50年內，都未能透過法律妥善保障墮胎權。

儘管民主黨努力推動墮胎權，相關法案卻一直卡在參議院，因為新立法需要60票才能通過，而參院100席次大致為2黨平分，其中民主黨普遍支持墮胎權，共和黨幾乎反對。

一些民主黨人提出終止60票規定及「冗長辯論」（filibuster），也就是避免議員取得發言權後，以馬拉松式演說癱瘓議程、阻撓投票的情況，以利推動拜登政府多項立法，包括墮胎權在內。

儘管拜登也支持上述改變，民主黨2名關鍵參議員辛妮瑪（Kyrsten Sinema）及曼欽（Joe Manchin）卻持反對意見，前者表態支持墮胎權，後者立場矛盾，但目前尚不清楚高等法院草案外洩事件，是否改變2人立場。

▲美國墮胎權爭議延燒50年。 （圖／路透）



【墮胎多快會變成非法行為？】

如果「羅訴韋德案」被推翻，州政府重掌墮胎權議題，全美26州、不同程度的墮胎禁令將被「觸發」，但生效過程因州而異，也可能掀起一連串法律挑戰。可以肯定的是，共和黨州很可能再度推動墮胎入罪化、執行墮胎禁令。

舉例而言，在阿肯色州，共和黨籍的州總檢察長必須證明「羅訴韋德案」確實被推翻才可生效，懷俄明州長必須在法律生效前證明。

密西根州1931年頒發的墮胎禁令很可能重新生效，共和黨把持的立法機構支持禁令，但民主黨州長正在州法院發起法律挑戰。愛荷華州的6周墮胎禁令也可能捲土重來，但6周時間極短，即使女性經期規律，也只遲到2周而已，大多數人不太可能在此期限內得知懷孕，基本上被視為全面墮胎禁令。

不論何種情況，這些法律都可能面臨生育權倡議組織的法律挑戰，但案件在州法院、聯邦法院審理也需要時間，一些專家估計，大多數案件需要6月至2年才能解決。

▲德州「心跳法案」2021年9月1日正式生效，禁止懷孕6周後墮胎。（圖／達志影像／美聯社）

【在禁止墮胎的州，人們如何終止孕期？】

墮胎入罪化不能阻止墮胎，禁令州居民只會前往合法州，取得藥物或者接受醫療程序。藥物墮胎能夠安全終止10周孕期，但墮胎非法州居民卻必須透過非法途徑或者郵寄取得。如果想要前往診所，可能需要跨越數百英里、抵達墮胎合法州，對於財務狀況緊繃，或者沒有托嬰資源的女性而言，簡直是不可能克服的障礙。

墮胎合法州的居民也受影響，因為州外患者湧入、壓縮醫療資源，導致她們有需要時，等待醫療的時間更長了。此外，若44%的未來婦產科醫師都在墮胎非法州接受培訓，難以在執業後全面受訓、追加學習流產及子宮外孕相關技能，甚至無法醫治併發症。從整體層面而言，墮胎非法化也會大幅削弱基本婦產科治療品質，而美國已是產婦死亡率最高的已開發國家。

【自由主義的州如何應對？】

一些民主黨州已經採取行動，奧勒岡州正在努力保護墮胎權，向那些必須跨州求醫的患者提供資金，加州正在規畫系統，讓女性能夠盡速找到最近的墮胎診所。但無論如何，這些努力都無法完整服務所有女性，因為不是所有人都有能力跨州旅行，或者取得墮胎藥物。

美墮胎權裁決爭議50年 胎兒生命與婦女身體自主存分歧

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