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紐時：墮胎權意見草稿外洩　重創美最高法院威信

▲▼ 美國最高法院擬推翻憲法保障50年的墮胎權，草案被洩漏後引發大眾不滿，聚集抗議 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國最高法院推翻墮胎權草案被洩漏後引發大眾不滿，聚集抗議 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約3日專電

美國最高法院有意推翻墮胎權受憲法保障的裁定，大法官撰寫的意見草稿外洩，引發軒然大波。紐約時報分析，無論洩密者動機為何，都凸顯最高法院內部一團亂，威信大受打擊。

美國政治新聞媒體Politico昨天披露最高法院主要意見書（majority opinion）草稿，內容暗示大法官將投票推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）承認婦女墮胎權受憲法保障、奠定全美墮胎合法化基礎的裁定。

最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）今天聲明，外洩給媒體、有關最高法院有意推翻憲法墮胎權的意見草稿是真的，但不是關於此事的最終決定。他直斥這項洩漏行為是「背叛」，辜負最高法院的信任，並已下令最高法院執法官調查。

紐時主跑最高法院的記者利普泰克（Adam Liptak）在新聞分析寫道，最高法院聲譽早在這次罕見的洩密事件前就走下坡，美國多數人都認為最高法院與聯邦政府的政治部門沒什麼兩樣。

美國最高法院由9位大法官組成，具超然獨立性。去年12月，5位大法官準備推翻「羅訴韋德案」裁定逐漸明朗時，自由派大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）在辯論期間問道：「這個機構能否在此事使大眾認為憲法及其解讀只是政治行為的惡臭中倖存下來？」

紐時分析，這份文件外洩與其本質脫不了關係。唯有剝奪半世紀來憲法保障的權利，才能讓最高法院化為華府常見對立派系間洩密以期獲取優勢的機構之一。

曾任新澤西州最高法院法官的凡尼羅（Peter Verniero）說：「在此之前，這種外洩是不可思議的，我們最高法院的規範遭嚴重破壞。這次事件反映最高法院又朝沾染政治機構色彩邁出悲哀的一步，無論你偏好的法律體系為何，這對法治來說都是最不健康的。」

Politico披露的意見草稿由保守派大法官阿利托（Samuel Alito）撰寫，所載日期為2月10日。紐時分析，依最高法院常見做法，近3個月來有更多草稿在內部傳閱，阿利托潤飾論據、依盟友論點修改內容、回應同意或異議草案中的批評，更關鍵的是，他會確保自己沒有失去多數票。

外流的草稿註明為「法院意見」，代表文件用意是反映至少5位大法官的觀點。

Politico報導，去年12月辯論後不久，5位大法官已投票推翻「羅訴韋德案」裁定，包括阿利托、湯瑪斯（Clarence Thomas）及前總統川普任內提名的戈蘇奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）、巴瑞特（Amy Coney Barrett）。

紐時分析，阿利托顯然擔心羅伯茲可能威脅他掌握的多數票。去年12月，羅伯茲在辯論中採取中間立場，示意最高法院可維持密西西比州禁止婦女懷孕15週後墮胎的法律，而不完全推翻「羅訴韋德案」裁定。密西西比州墮胎禁令雖違背「羅訴韋德案」裁定，但羅伯茲的做法為許多人保留墮胎空間。

華爾街日報上週在社論中表達憂慮，認為羅伯茲試圖說服卡瓦諾與巴瑞特採行他的中間路線。

紐時推斷，情況若是如此，意見草稿外洩目的可能就是鎖定5位大法官的保守派多數票。

賓夕法尼亞大學司法行政教授羅斯福（Kermit Roosevelt）認為，Politico報導消息來源可能試圖拉高5位大法官跑票的代價。

羅斯福說：「談到誰洩漏文件及其動機，我認為比較可能是右派因應投票推翻『羅訴韋德案』裁定的5人之一實際或可能變節。這類初稿外流會使變節者付出更高的代價，因為人們現在會認為他們是在草稿外洩後眼見民意喧騰而跑票。」


 

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