高空彈跳「唯一保命繩」斷了！恐怖影片曝　秒墜13層樓高水壩

記者張寧倢／編譯

高空彈跳是不少喜愛極限運動者的選擇，然而，阿根廷一處設施日前卻發生斷繩意外，高空彈跳瞬間變「恐怖自由落體」。現場影片也在網路上曝光，一名男子從13層樓高度的跳台躍下後，安全彈力繩竟突然斷裂，男子直接墜入水壩，讓目睹的女遊客嚇得尖叫。

▲阿根廷一處高空彈跳設施出意外，男子一躍而下，支撐繩索卻瞬間斷裂，導致他從13層樓的危險高度直墜入水。（圖／翻攝自YouTube，下同）



根據《每日郵報》報導，來自阿根廷布宜諾斯艾利斯的36歲男子日前到北部卡布拉克拉水壩（Cabra Corral Dam）玩高空彈跳，據悉這裡的跳台高度達131英尺，約有13層樓高。社交媒體上的影片顯示，他開心的對著鏡頭揮舞雙手，喊出聲後就勇敢地一躍而下，此時掌鏡的友人還為他歡呼，不料，彈力安全繩繃緊後竟然從連結處斷裂脫落，男子頭部朝下快速墜落，一秒變成恐怖自由落體。

繩子斷掉後，男子直接墜入水中，還可聽見一旁女遊客嚇得尖叫，並用西班牙語呼喊，「發生了什麼事！」所幸現場備有的一艘救援船隨即駛向男子，將他救上岸。據當地媒體報導，男子被送往當地一家醫院接受多處創傷、體溫過低與肌肉疼痛的相關治療，但並無生命危險。

經初步測試發現，因高空彈跳營運公司「Extreme Games Salta」的人為錯誤，安全繩並未正確地連接上設施，才會無法支撐旅客重量。不過，警方目前已經介入調查中。

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