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信吉衛視「寶島大舞台」5／14登場　黑面仔、米漿仔聯手主持

▲信吉衛視「寶島大舞台」5月14日晚登場，由黑面仔及米漿仔主持 。（圖／黑面仔提供，下同）

▲信吉衛視「寶島大舞台」5月14日晚登場，由黑面仔及米漿仔主持 。（圖／黑面仔提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

信吉衛視大型外景廟會晚會節目「寶島大舞台」，將在5月14日星期六熱鬧登場，主持人是秀場兩大天王黑面仔及米漿仔。

▲信吉衛視「寶島大舞台」5月14日晚登場，由黑面仔及米漿仔主持 。（圖／黑面仔提供，下同）

▲信吉衛視「寶島大舞台」5月14日晚登場，由黑面仔及米漿仔主持 。（圖／黑面仔提供，下同）

信吉衛視的「台灣大歌廳」，由沈文程、曾心梅、孔鏘老師聯手主持，節目創下高收視數字後，另一個由康康主持的「鄉親我最大」節目，也獲得不錯的口碑；因此再開闢第三個節目「寶島大集合」，邀請秀場天王黑面仔及米漿仔主持。

信吉衛視紀博文總經理表示，有鑑於廟會文化、夜市文化，在台灣在地本土來說，是不可或缺的一環，廟會週邊的食衣住行也都跟大家的日常生活息息相關，尤其廟會晚會包羅萬象、影視歌星齊聚，精彩萬分，希望藉由「寶島大舞台」於全台挑選出不錯的廟會晚會，出動大型外景小組，前往各地作全程錄影轉播並剪輯播出，讓更多人能欣賞到全台各地各具特色的廟會晚會內容及藝人演出陣容」。

黑面仔及米漿仔也將在節目中各自展現說學逗唱的絕活及功力，尤其黑面仔在Youtube大受歡迎、點閱率極高的黑色笑話短影，爆笑訪問及脫口秀，絕對不容錯過；而體重破百公斤的米漿仔，是否還能後空翻？也都將在節目呈現，5月14日起，每週六晚上8:30播出。

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