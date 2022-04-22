台東也有「藍色公路」！東浪嘉年華將登場　海陸空暢快一夏

▲東浪嘉年華啟動儀式由縣長饒慶鈴及貴賓將杉原灣海水注入「水火箭」一飛衝天揭開序幕。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

2022東浪嘉年華將於5／14至5／28日在台東杉原灣海水浴場等地盛大登場，縣長饒慶鈴於21日活動記者會中表示，台東有全國最長176公里的海岸線，擁有絕佳條件打造太平洋海域遊憩廊道，獨木舟、風帆和SUP等活動也扎根發展；今年東浪嘉年華包括15項沙灘及海上遊憩活動、娛樂漁船海上導覽體驗等，歡迎想要親海近海的民眾來體驗台東多元的海上活動，邀您暢快一「夏」。



今年活動主題為「東浪迎夏‧水躍杉原」，現場啟動儀式由縣長饒慶鈴及貴賓高喊「酷夏解放」後，將杉原灣海水注入「水火箭」一飛衝天，為「2022東浪嘉年華」揭開序幕。

▲▼包括15項沙灘及海上遊憩活動及娛樂漁船海上導覽，邀您暢快一「夏」。

夏天就是屬於台東的季節，日前剛結束的慢食節，加上今年為期15天的東浪嘉年華，在7、8月份緊接著的台灣國際熱氣球嘉年華，讓今年台東的夏天可說是「陸海空大串聯」，夏天的台東將多采多姿！





縣府交通及觀光發展處說明，第二屆「2022東浪嘉年華」為期15天，以在太平洋邊揮灑熱血的「台灣沙灘排球挑戰賽」，以及全國唯一開放性水域的「台灣SUP競速挑戰賽」領銜登場，去年廣受好評的大型風箏展演也將在5／14～15兩天在杉原灣妝點蔚藍天空。





為讓民眾在夏天裡感受到杉原沙灘海岸及陽光艷照之美，將分別以海上、沙灘及海上公路三大遊憩體驗熱烈展開，想漫遊於大海的SUP（立式搖槳）、獨木舟、帆船及風浪板體驗活動，或想要以夜宿杉原灣、沙灘電影院、親子沙雕、沙灘瑜珈以及海洋音樂會等，享受沙灘上的夏日風情。





這次首次加入「藍色公路微旅行」，從富岡漁港搭乘藍色水路悠遊太平洋海岸線至都蘭鼻，同時有海上導覽解說暨海上體驗活動，在初夏時光提供一個輕鬆、悠閒適合闔家出遊的台東藍色公路，讓民眾一睹東海岸之美。