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中職「龍獅大戰」戰鼓齊鳴、獅吼震天！　預告國民法官制即將登場

▲2022中華職棒3日在台南棒球場上演「龍獅大戰」！司法院再度搭上職棒熱潮，連續2年到現場向球迷朋友宣導國民法官制度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022中華職棒3日在台南棒球場上演「龍獅大戰」！司法院再度搭上職棒熱潮，連續2年到現場向球迷朋友宣導國民法官制度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022中華職棒3日在台南棒球場由「統一7-ELEVEn獅」對決「味全龍」，上演「龍獅大戰」！司法院再度搭上職棒熱潮，連續2年到現場向球迷朋友宣導國民法官制度。

▲2022中華職棒3日在台南棒球場上演「龍獅大戰」！司法院再度搭上職棒熱潮，連續2年到現場向球迷朋友宣導國民法官制度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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司法院表示，棒球是我們的國球，點燃全民熱血！而即將在2023年施行的「國民法官制度」，不僅是全民關心、重要的司法改革，同樣也是需要全民的共同參與及支持。

▲2022中華職棒3日在台南棒球場上演「龍獅大戰」！司法院再度搭上職棒熱潮，連續2年到現場向球迷朋友宣導國民法官制度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

司法院說明，今年是第2年與統一獅合作，讓司法院可以共襄盛舉年度棒球盛事，在充滿熱情活力的球場，和民眾分享、介紹「國民法官」。現場除了有熟悉的國民法官吉祥物「喬治」和大家一起熱舞，也特別感謝「安平國中戰鼓隊」帶來「戰鼓齊鳴、獅吼震天! 國民法官即將上場」的精彩表演。

▲2022中華職棒3日在台南棒球場上演「龍獅大戰」！司法院再度搭上職棒熱潮，連續2年到現場向球迷朋友宣導國民法官制度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

司法院在球場周邊設置「國民法官賓果王」遊戲攤位，邀請民眾一起來闖關拿獎品，藉由將生澀的法律條文化為神秘關鍵數字，讓民眾在遊戲互動過程中，以輕鬆有趣方式，了解國民法官制度。現場另備有「國民法官」創意口罩、L型資料夾、摺疊扇等周邊小物，歡迎民眾踴躍索取。

▲2022中華職棒3日在台南棒球場上演「龍獅大戰」！司法院再度搭上職棒熱潮，連續2年到現場向球迷朋友宣導國民法官制度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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