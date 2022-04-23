李振全「一路青年」創作音樂會登場　 黃偉哲到場為脊髓損傷鬥士鼓舞打氣

▲台南市長黃偉哲為李振全加油打氣，並準備康乃馨花束，預祝音樂會順利及祝福李媽媽母親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



李振全和音樂夥伴，23日在涴莎藝術展演中心，舉行「一路青年」創作音樂會，台南市長黃偉哲特地到場來為李振全加油打氣，並準備康乃馨花束，預祝音樂會順利，也祝福李振全媽媽母親節快樂！

社會局長陳榮枝及市議員沈震東也到場關心，黃偉哲歡迎愛好音樂朋友一起欣賞他們創作音樂歷程的酸甜苦辣滋味。





市長黃偉哲表示，今天一起來為李振全加油打氣，市民朋友除了聆聽優美的音樂，也來給阿全鼓勵，透過生命鬥士李振全的故事，希望讓更多市民朋友了解他的生命故事，仍不放棄音樂之路，大家更懂得勇敢努力去追求人生，也讓社會更加美好。





「阿全」李振全是一位脊髓損傷者，受傷之前是一位創作搖滾歌手，在即將完成夢想前，發生了嚴重車禍導致脊髓損傷，音樂讓他找到靈魂的自由，「阿全」目前只剩頸部以上可以活動，隨著輔具嘴控滑鼠的科技進步，重新學習音樂軟體，試著把想法透過音樂軟體傳達給朋友，號召朋友們一起來完成歌曲，從第一張專輯「Move On」到第二張迷你專輯「一路青年」，從詞曲到錄音，都是阿全與朋友一起完成。





李振全靠母親王繐瓊親手照料，他以音符譜寫對母親無盡的感謝，而一度喪志的阿全在母親與親友強大的愛包圍下，勇敢找回人生方向，改走歌曲創作，曾以「行愛的小路」入圍台南sing時代之歌原創音樂競賽佳作，之後陸續參加多項競賽，雖然鎩羽而歸，但他愈挫愈勇，陸續寫出10餘首歌曲並灌錄成ＣＤ，他的生命故事讓許多人感動，在頸部以下不能動的艱困狀況下繼續創作音樂，努力將音符靈感憑著僅有的嘴部動作，透過電腦與朋友們完成一首首的作品，期待大家一同來細細品嚐音樂及他的生命故事。