台南科技業徵才　40廠商釋3000職缺週六永康登場

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心邀集40家企業釋出近3000個工作機會，將於4月23日周六於台南市立圖書館新總館舉辦「Book或缺職想要你」現場徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

不畏疫情搶人才！勞動部雲嘉南分署永康就業中心邀集40家企業釋出近3000個工作機會，將於4月23日於台南市立圖書館總館舉辦「Book或缺職想要你」現場徵才活動，多家科技大廠紛紛開出高薪，徵求工程師、採購專員、輪班技術員、品保人員等職缺，祭出月薪最高100K來搶人才，民眾可先至活動網站進一步了解。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，因應即將到來的畢業求職旺季，雲嘉南轄區的科技業者紛紛開出求才職缺，此次徵才活動企業報名踴躍，含括科技業、傳產業跟餐飲服務業，共有艾杰旭顯示玻璃、緯穎科技、台積電、群創光電、瀚宇彩晶、三福氣體、宏陽工程、統一實業、王品餐飲、台南紡織、家樂福、海底撈等40家廠商共襄盛舉，釋出近3000個工作機會。

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職缺部分，有軟硬體、設備、製程等各式工程師、儲備幹部、品保員、採購專員、輪班技術員、業務人員、工安人員、倉管員、行政助理、廚師、餐飲服務及房務人員等，其中直得科技開出月薪最高100K要找國內業務工程師，另外艾杰旭也徵求輪班技術員，只要高中職畢業、無經驗可，「年薪」最高可達670K（加班費另計）；緯穎科技的採購專員最高月薪也有60K，知名火鍋海底撈則是誠徵備菜/傳菜品檢員及餐飲服務員，正職月薪33K起跳，歡迎待業民眾、應屆畢業青年投遞履歷，卡位就趁現在。

劉邦棟也特別提醒，分署的職業訓練及就業服務會因應疫情加強各項防疫措施，活動當天將會嚴格實施人流管控，除了實名制紀錄、體溫量測外，與企業人資面談也將有隔板做區隔，呼籲民眾也一起做好防疫，另除徵才之外，現場還有好吃好玩的市集活動，身心障服務專區也設有手語翻譯、陪同面試及諮詢服務，有需要民眾可多加利用。台南市立圖書館新總館位在永康區康橋大道255號，可先上活動網站（https://reurl.cc/x9xOZE），透過線上瀏覽徵才條件鎖定喜愛職缺，以縮短現場求職及停留時間。

若是沒有看到心儀的職缺，或是想要先充實自我的技能，劉邦棟鼓勵民眾可以先花3-6個月的時間，學習一技之長，分署不論是自辦或是委外辦理的職前訓練，學費全免，活動當天現場亦有設攤，歡迎就近洽詢，或可上台灣就業通(https://course.taiwanjobs.gov.tw)查詢相關課程，徵才詳情可撥打06-2038560永康就業中心洽詢。