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黃珊珊自稱「發明車來速」又被打臉　韓國、高雄已有先例

▲▼士北科車來速篩檢站,PCR篩檢,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,新冠肺炎,熱區,傳播鏈,快篩陽性,清零,抗原快篩,核酸檢測PCR,共存,社區採檢站,防疫門診。（圖／記者李毓康攝）

▲士北科車來速篩檢站。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

台北副市長黃珊珊自稱發明「車來速」，台北率全國之先，設立篩檢站與急門診。不過，事實上，韓國在2020年時已啟用開車族專用的「得來速檢測」；而今年2月高雄市也已在岡山開設「車來速」社區篩檢站。

黃珊珊10日晚間在臉書表示，「我在發明車來速點子後，台北市率全國之先，設立了大家現在篩檢站與急門診，而艱難的考驗也正要來到」。

不過，台灣基進黨市議員參選人陳子瑜發現，黃珊珊自稱發明車來速，被網友電翻，因為疫情第一波的時候，其他國家早就實施了。根據ICU醫師陳志金在臉書整理，南韓、美國與馬來西亞是在2020年3月、以色列是2020年7月，高雄是2022年2月，而台北是最後2022年5月。

對此，進一步查詢網路上公開新聞報導，2020年3月底，韓國開發兩種採檢途徑，其中開車族專用的「得來速檢測」，英文名為「Drive-Through Clinic」，10分鐘讓民眾在車裡完成採樣；另一種則是「安全檢測亭」，是由首爾的陽地醫院率先採用，外型像公用電話亭大小，由透明的壓克力板所組成，除了裝設負壓設備，還有紫外線消毒燈，而門板挖了兩個洞、設置醫療用長手套，醫護人員可手伸進去做採檢。

接著，2021年6月，和春技術學院結合高醫小港醫院、和春醫院，整合得來速服務、APP科技、專業醫護人員三方資源，推出「得來速企業快篩接種站」。申請受檢人只要在指定時間自行開車前往即可受檢，比擬得來速取餐模式進行檢測。

校長林裕益當時表示，新冠病毒疫情蔓延，並有鑒於苗栗科技園區員工染疫嚴重，學校為善盡大學社會責任，與和發產業園區廠商協進會鄭明智董事長、大發工業區廠商協進會林宗志理事長、萬大工業區廠商協會周國忠理事長協商，評估廠商防疫需求應超前部署，所以共同催生全國首座「得來速企業快篩站」。

此外，2022年2月，當時11日一天新增13例確診，其中12例是岡山砂石場的職場群聚；因此，當天下午在岡山開設「車來速」社區篩檢站。

當時高雄市岡山區長黃中中表示，選擇在巨輪路的路上，主要原因是因為這個路寬是足夠的，足夠可以不管是汽車還是機車，都可以進來，所以除了快速通關之外，而且能夠檢驗的時候，讓大家不用下車接觸盡量減少。

對於黃珊珊自稱發明車來速，陳子瑜回憶，當台灣要開始快速施打疫苗時，高雄很誠實的說自己的方式是效仿日本宇美町。他說，行銷跟包裝，都不能離事實太遠，這就是柯文哲團隊一直無法體悟的道理。

▼台北市副市長黃珊珊選定文山區木柵機廠停車場當作「南區車來速」地點。（圖／翻攝自黃珊珊臉書粉專）

▲▼台北市副市長黃珊珊選定文山區木柵機廠停車場當作「南區車來速」地點。（圖／翻攝自黃珊珊臉書粉專）

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