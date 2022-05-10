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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊稱中央沒給快篩被打臉　顏若芳：用市府資源公然說謊

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

▲台北副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者陶本和／台北報導

針對台北副市長黃珊珊10日於記者會上，否認中央有給73萬劑快篩，批評是「謠言」，中央答應給的快篩還沒到貨；不過，指揮中心晚間直接揭露簽收單打臉。對此，民進黨議員參選人顏若芳表示，黃珊珊公然說謊，用市府資源說謊，真是夠了。

黃珊珊昨（9）日表示，指揮中心說要發放73萬劑快篩給北市，但都還沒收到。指揮官陳時中在記者會上澄清，5/9已送抵某中學倉庫由教官簽收。傍晚指揮中心再PO出簽收單，上頭寫著「北市某高中5/9已簽收」斗大字樣，再度澄清。

對於黃珊珊被打臉，顏若芳以「黃珊珊公然在記者會說謊！扯全國防疫後腿！」為題撰文表示，黃珊珊今天主持北市防疫記者會，聲稱中央答應分批提供的73萬劑快篩「都還沒到貨」，還說指揮中心在造謠。

顏若芳表示，今天指揮中心再秀出到貨單，30萬劑快篩早在5月9日就已經「依照台北市政府的要求」，準時送達北市某高中、也有人簽收。

顏若芳強調，鐵證歷歷在目，昨天是陳智菡、今天是黃珊珊，兩位前後刻意裝傻、說謊，高居市府高位，卻用市府資源造謠，讓指揮中心天天都要花時間澄清來自北市府的謊言，真是夠了，「不用功沒關係，但不能一再說謊，難道這也是台北市防疫SOP的一環？」

▼前民進黨發言人、市議員參選人顏若芳。（資料照／民進黨提供）

▲▼民進黨發言人、新聞部主任顏若芳。（圖／民進黨提供）

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