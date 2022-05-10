快訊／高雄+2455！周末假期確診增加　「3年齡層」是主要傳播者

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市10日新增2455例本土個案。市長陳其邁主持防疫記者會時表示，周一回到職場後，確診通報數增加，確診大宗仍是分布於職場和校園。市府也分析確診者年齡分布，發現20-29歲、30-39歲、40-49歲佔比高，因社交活動相對活耀，仍是疫情傳播主角。

今日高雄疫情狀況，外縣市旅遊史128例，特定娛樂場所有12例，密切接觸者2023例(同住親友708例、餐飲娛樂304例、職場環境873例、高風險區域138例)，居隔期間陰轉陽個案238例，新案疫調中有54例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市長陳其邁表示，觀察到增加最多是職場和校園，尤其是職場，民眾在周一上班後覺得出現症狀去採檢，因此週二確診多；高風險場域部分，簡單來說，社區風險增加。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，分析結構，從上禮拜五開始，南來北往頻繁，周一回到職場相關通報確診就出現，當前疫情仍須注意移動風險。此外，昨日公佈精神專科醫院92人群聚，在連續一周監測下，該精神專科醫院並無新增疫情產生。

進一步分析密切接觸者，同住親友維持在2成比例，佔比最高職場校園就佔了1/4，風險存在於社區傳播鏈衍生到職場和家庭，學校部分也跟著受影響，提醒市民相關活動仍要注意防疫規範。

衛生局也分析確診者年齡分布，結構前三名分別是20-29歲、30-39歲、40-49歲，這三種年齡層仍佔比最高，在職場、社交活動、社群互動相對活耀，這3個年齡層仍是疫情傳播的主角，在疫調通報單上看到的職場群聚、校園群聚也能看出此狀況。

