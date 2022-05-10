鍾佳濱爭屏縣長寶座失利！沒獲提名　子弟兵合體看板：撇政黨利益

▲鍾佳濱的幕僚趙文俊以無黨籍身份投入縣議員選舉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／屏東報導

雖然屏東縣長民進黨初選推出了周春米，立委鍾佳濱失利，不過他的子弟兵趙文俊看板已經敲敲換上裝。讓這一次參選大爆炸的縣議員屏東市選區再添新戰火。

長期擔任鍾佳濱重要幕僚的趙文俊，這次卻選擇以無黨籍投入屏東市選區，他指出，過去擔任鍾佳濱委員幕僚是以志工身份參與學習，自己本身選擇在地方，擔任教育文化工作者。不僅是一位運動教師，也是推動青年事務與地方文化的推動者。

▲趙文俊跟鍾佳濱合體看板 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

趙文俊說表示這次決定投入公職選舉，是想實踐平時經營的價值理念，向民眾及鄉親爭取認同，他強調：「把價值訴諸於民意，就是我這次參選的動機。決定選擇以無黨籍投入，就是要對過去所經營的民眾負責，雖然這一次多人競爭，但我有其他候選人沒有的特質。是唯一在地方默默耕耘，推動地方擁有熱忱的年輕人。接下來的選舉，會以我長期以來在屏東所推動理念加值，推出青年審議育成、國際志工體驗交流、在地文化認同；接軌未來屏東的觀光、科學園區及高鐵來臨，向民眾爭取認同支持趙文俊。

但他也不忘為自己的老長官抱屈認為屏東在政黨的操作已經讓許多人民失望，所以這一次得徹徹底底付諸理念撇開政黨利益，讓民眾能真正選賢與能，是這次他要貫策的價值。他說：「對於是否能站台？趙文俊說，能站在一起走過，才是最鬥陣溫暖的價值，我相信，支持鍾佳濱的鄉親也會是如此」。

▲鍾佳濱的幕僚趙文俊以無黨籍身份投入縣議員選舉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）