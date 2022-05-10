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台中市議員第4人染疫！陳文政宣布確診　上午才進議會質詢

▲國民黨市議員陳文政宣布確診。（圖／翻攝自Facebook／陳文政）

▲國民黨市議員陳文政宣布確診。（圖／翻攝自Facebook／陳文政）

記者閔文昱／綜合報導

台中市議會再傳議員確診！國民黨市議員陳文政10日上午，才在議會以「今日雙北、明日台中」，關切全國疫情、台中醫療量能分級等議題，不料下午就在臉書宣布確診，「是我，我確診了；明天病例數算我1個。」成為台中市第4名確診議員。

陳文政稍早在臉書表示，自己千小心、萬小心，但還是確診了，「沒有發燒、沒有頭痛，只有從昨天晚上開始講話燒聲，因為之前聲帶長繭，所以平常只要話講太多就會燒聲，沒有特別放在心上。」

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陳文政指出，過去幾次質詢前，他都會快篩，而今天早上辦公室剛好沒有快篩，所以他到議會質詢時，全程口罩戴緊，都沒有拿下，直到中午回到辦公室，同仁有買到快篩了，他想說例行性篩檢一下，「結果，就2條線了，馬上到快篩站排隊PCR，正在等待報告。」

陳文政說，目前所有防疫作業，都採最高標準辦理，自己已經搬進單獨的住處進行7+7 的居家照護，辦公室也進行全面清消，並取消所有戶外行程3天，另外，在幼稚園擔任老師的太太和3個就讀國中的孩子，也會自主3+4，保護學校的老師和同學。

陳文政坦言，目前正陸續聯繫前5天有接觸過的人，至於是在哪裡確診的，他還不清楚。他也強調，確診了，真的無須恐慌，也不要沒事去擠醫院，「我會遵照市府的規定，把自己照顧好，I'll be back soon（我很快就會回來）」。

據了解，台中市議會教育文化委員會4/26於沙鹿舉辦餐會、4/28交通地政委員會餐會在市區舉辦餐會，但先後傳出多名局長確診，其中市議員李中、江肇國、王立任也都染疫，而江肇國和王立任已於10日解隔離。陳文政10日宣布確診後，也成為台中市第4名確診議員。

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