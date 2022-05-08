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光電公司公告「居隔沒薪」：快篩嚇自己又害人害己　高市府要查了

▲▼高雄市小兒快篩陽性社區採檢站特診。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市設置23處社區採檢站。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

國內疫情日日暴增，快篩試劑成了檢測是否感染的第一手段。未料，卻有一家科技公司主管在內部群組通傳，「居家隔離期間停止上班不但沒薪可領而且會害其他人也沒有薪水」，甚至還說目前確診有99.7%無症狀或輕症，「過度緊張去快篩反而嚇自己，害人害己都不利」。對此，衛生局表示將進行調查，若有規避、妨礙情事可以法處新台幣6至30萬元罰鍰。

一家科技公司員工截取公司內部群組對話，主管發出防疫措施公告，內容提及五點內容，首先呼籲「無症狀及症狀輕微者不要主動快篩」。

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▲▼高雄市小兒快篩陽性社區採檢站特診。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄設置23處社區採檢站，其中7處是車來速。（圖／記者許宥孺翻攝）

主管進一步說明，「如果自己快篩結果事呈現陽性確診者，就必須要到醫院作PCR篩檢，如果PCR篩檢結果呈現陽性者，就必須要在宿舍隔離17日」，該名主管也提醒，「居隔期間停止上班依政府規定是沒有薪水可領的」。

該名主管又說，PCR篩檢陽性者之同房居住人員，依法令規定須被匡列居檢7日；居檢期間停止上班依政府規定事沒有薪水可領的。

綜合上述說明，該名主管強調，「公司未要求大家去快篩；因此妳去快篩而結果是確診時妳必須自己負責，妳不但沒有薪水可領而且會害其他人員也沒有薪水可領」。

▲快篩實名制上路第二天，民眾一早在藥局門口排隊等待購買快篩試劑,新冠肺炎,居家隔離3+4新制,居家照護,疫情,羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組 。（圖／記者李毓康攝）

▲科技公司要員工不要主動快篩，「過度緊張是自己嚇自己，造成害人害己」。（圖／記者李毓康攝）

該名主管還搬出數據指出，目前Omicron確診者99.7%都是無症狀或輕症，「大家不要過度緊張而自己去快篩而嚇自己，造成害人害己對自己和他人都處於不利的狀態」。

對此，高雄市衛生局表示，依傳染病防治法第43條規定，拒絕、規避、妨礙或隱匿行為，違反者可處以新台幣6萬以上至30萬元以下罰鍰，市府將進一步調查該公司是否有違規行為。

▲某科技公司呼籲員工不要快篩「確診害人害己」（圖／讀者提供）

▲某科技公司呼籲員工不要快篩「確診害人害己」（圖／讀者提供）

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