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調查局查獲695公斤毒品！首見「150公斤大麻」判決確定前公開銷燬

記者黃哲民／台北報導

法務部調查局今下午舉辦年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，共約700公斤各式毒品被丟進北市木柵垃圾焚化爐燒掉，其中包括嘉義、彰化2地檢署偵辦毒品案，查扣約150公斤的大麻菸草與2321株大麻植株，在判決定讞前獲法院核發處分命令提前銷燬，此舉也大幅減輕司法機關保管扣案毒品的負擔。

▲▼法務部調查局舉辦2022年第一場公開銷燬獲案毒品儀式，法務部長蔡清祥主持按鈕點火。（圖／法務部調查局提供）

▲法務部調查局今舉辦2022年第一場公開銷燬獲案毒品儀式，法務部長蔡清祥（右三）、調查局長王俊力（右二）等人共同按鈕。（圖／法務部調查局提供）

法務部長蔡清祥今親自到場主持按鈕啟動銷燬儀式，他表示法務部已通令全國地檢署，只要司法警察將辦案查扣的毒品證物送來，一定要收，不能用任何理由讓司法警察自行保管，除了全國六大緝毒機關努力緝毒，也需要政府與民間共同反毒、拒毒與協助戒毒，「建立無毒的家園，這是我們共同的目標」。

▲▼法務部調查局舉辦2022年第一場公開銷燬獲案毒品儀式，法務部長蔡清祥主持按鈕點火。（圖／法務部調查局提供）

▲調查官接力搬運準備銷燬的裝箱毒品上車。（圖／法務部調查局提供）

調查局從1993年起，依據行政院核定的《獲案毒品處理流程管制作業要點》，設置「獲案毒品證物保管專庫」，集中保管、檢驗各執法機關查獲的17種第一級、第二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼等，並於每年5月公開銷燬前一年度經法院判決確定、核發處分命令的庫存毒品。

調查局今公開銷燬的獲案毒品共695公斤968.05公克，總箱數209箱，比去年（2021年）銷燬的212餘公斤多出2倍，近11年來的公開銷燬數據，以2010年的1415公斤最高、2020年銷燬917公斤居次，2017年的89公斤最低。

▲▼法務部調查局舉辦2022年第一場公開銷燬獲案毒品儀式，法務部長蔡清祥主持按鈕點火。（圖／法務部調查局提供）

▲調查官接力搬運準備銷燬的裝箱毒品上車。（圖／法務部調查局提供）

去年公開銷燬毒品中，大麻數量首度超越海洛因居冠，今年同樣有許多大麻被裝箱銷燬，其中嘉義地檢署及彰化地檢署偵辦毒品案，共查扣大麻菸草149公斤204.73公克與大麻植株2321株，雖還沒判決定讞，但獲得法院核發處分命令提前銷燬，是今天銷燬作業的亮點。

▲▼法務部調查局舉辦2022年第一場公開銷燬獲案毒品儀式，法務部長蔡清祥主持按鈕點火。（圖／法務部調查局提供）

▲準備銷毀的裝箱毒品排列整齊，等候送進焚化爐。（圖／法務部調查局提供）

蔡清祥致詞表示，《毒品危害防制條例》去年修法後，不必等判決確定，就可以經由法院的裁定提前銷燬獲案毒品，調查局也從去年起增加銷燬次數，希望加快銷燬流程，減少檢警調保管毒品的風險。

▲▼法務部調查局舉辦2022年第一場公開銷燬獲案毒品儀式，法務部長蔡清祥主持按鈕點火。（圖／法務部調查局提供）

▲調查官推運準備銷毀的裝箱毒品到焚化爐邊。（圖／法務部調查局提供）

調查局長王俊力表示，歷次公開銷燬毒品前，都會經由見證、驗證程序以昭公信，本次同樣抽驗毒品確認沒掉包，以防弊端。本次銷燬作業前，由監察委員趙永清及相關單位推選代表，負責監督清點、封緘，並逐箱簽證。

此外，調查局協請台北市警局、新北市警局、國道公路警察局沿途警戒，配合調查局北部地區機動工作站及警衛組同仁，全程執行安全戒護，並調派台北市及新北市調查處同仁，協助待銷燬毒品裝卸運送，順利完成銷燬作業。

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