來新北，玩公園！樹林增5座共融遊戲場　親子同遊好所在

▲彭厝親子公園以波麗士Police為意象打造主題公園。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

來新北，玩公園！新北市政府團隊致力推動公園全齡化或特色共融遊戲場改善，目前已在人口密集的樹林區完成5座共融特色遊戲場，分別為鹿角溪公園、育德公園、彭厝親子公園、三龍公園及景觀萬坪公園，適合任何年齡層民眾一同運動及遊玩，讓大小朋友來到公園都能玩得非常開心。

新北市政府為了讓市民能有完善的休憩空間，廣邀關心公園發展之民間團體協力，並藉由工作坊讓小朋友們從遊戲中一同參與規劃設計，自2019年4月成立跨局處工作小組共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求，考量區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性，並納入公民參與。

▲景觀萬坪公園木質遊具跟天然木屑緩衝材，遊戲空間與自然環境融合。



景觀處表示，鹿角溪公園位於樹林區中洲街，緊鄰於山佳火車站附近，公園內有設有磨石子溜滑梯、鳥巢式鞦韆、沙坑及籃球場，還有大轉輪、上肢牽引器、抬腿訓練器等數種無障礙體健設施提供長者、青年及行動不便的市民可以一同玩樂，無論小朋友還是大朋友來到這裡，都能玩得非常開心。

另外，育德公園位於新北市樹林區佳園路及育德街口，公園內設置四人彈力翹翹板、蜘蛛網狀攀爬網、雙人漫步器、划船器、健騎機及Monkey Bar等設施，適合喜歡運動的大小朋友來這裡放電。

▲三龍公園在被樹木圍繞的公園內增設攀爬網遊具供小朋友玩樂。

彭厝親子公園位於樹林彭厝派出所旁，以波麗士Police為意象打造主題公園，公園內設置一座遊戲塔，喜歡攀爬設施的小朋友來到這裡可以來這裡挑戰，另外還有適合幼齡孩童遊玩的筒狀滑梯、沙坑、沙桌、旋轉盤及長者使用的雙人漫步機、高低單槓組、三人轉腰器、雙人大轉輪等低強度體健設施。

景觀處說，三龍公園位於樹林區三龍街，公園內樹木生長茂密，以「森林系公園」為主題，為改善老舊公園設施，市府團隊針對整體環境及排水系統改造一番，並增設攀爬網遊具供小朋友玩樂，另保留綠地區域供市民能在這裡休憩，讓喜歡享受大自然的大朋友、小朋友能來到這裡享受悠閒時光。

▲育德公園蜘蛛網狀攀爬網，讓小朋友挑戰性攀爬路線。

景觀萬坪公園位於樹林學府路，為北大特區內面積最大公園，公園內新增3座適合不同年齡層的滑梯，以及擺盪大索、鳥巢式鞦韆、滑索、攀爬網、平衡木、森林攀爬架及小轉杯，讓民眾在公園除了玩遊憩設施外，還能在樹蔭下乘涼，遊戲區大多採用自然素材鋪面，包含細礫石及木屑，也利用草地當作遊戲場鋪面之一，讓大朋友小朋友能在自然生態環境中玩得盡興。

景觀處長林俊德提醒，各公園維管單位為讓民眾安心使用公園，仍持續加強清潔消毒，同時也請民眾於公園使用相關設施及活動時，應持續保持社交距離、戴口罩、勤洗手的良好習慣，保護自己和家人的安全，讓我們一起放輕鬆來新北玩公園。

▲景觀萬坪公園有仿河床親水區，讓小朋友親近自然遊戲。

▲鹿角溪公園有行動不便者也可以用的體健設施、青年運動場所也有兒童遊玩的豐富遊具。

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