淡水開港設關160周年特展開幕　侯友宜扮玩家搶先開箱體驗

▲「港動淡水-淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年」系列活動。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「港動淡水-淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年」系列活動自3月起揭開序幕，7日新北市長侯友宜出席「關關PASS！─淡水開港設關160周年特展」表示，淡水是國際貿易的搖籃，奠定新北市國際交流最重要的基礎，邀請市民朋友一同前來觀展，看見淡水的繁華，緬懷先人付出的血汗，感受多元文化與異國風情。

侯友宜表示，淡水海關碼頭「頂港有名聲，下港上出名」，不但活絡北臺灣國際貿易，也促進大稻埕等經濟重鎮發展，更是文化發源地，歡迎市民閒暇之餘到淡水海關碼頭及馬偕紀念館走走，也可以來觀展體驗當年海關碼頭洋行的日常生活和碼頭營運，認識馬偕醫生在台灣教育醫療上的努力，新北從淡水開始，希望能持續把新北推向國際。

▲「港動淡水」開幕式！新北市長侯友宜出席「關關PASS！─淡水開港設關160周年特展」。

侯友宜說，今年是淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年，藉由把淡水當時的貿易和民生故事變成遊戲關卡，希望讓市民朋友在闖關遊戲時，猶如回到160年前的淡水，感受淡水悠久的歷史及多元文化。

文化局長龔雅雯表示，「關關PASS！─淡水開港設關160周年特展」以淡水開港通商的歷史事件為主題，打造成大型遊戲場景，分為「解碼海關」、「解密洋行」及「解鎖日常」等三區，透過扮演遠赴來臺的洋行商人，利用手機及現場闖關互動遊戲來解鎖各個關卡，

龔雅雯說，除了特展外，「新北巿淡水區國中小美術班古蹟之美寫生聯展」及「臺灣女婿馬偕斜槓家族特展」也同步展出中，「國際古蹟文化論壇」及「悠洋淡水」音樂會則相繼在6月、7月登場，歡迎市民朋友到淡水放鬆遊憩。

▲新北市長侯友宜歡迎市民朋友來淡水「關關PASS！─淡水開港設關160周年特展」感受多元文化與異國風情。

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