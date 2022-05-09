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新北行動治理前進烏來　侯友宜傾聽部落基層民意

▲新北行動治理前進烏來 侯友宜傾聽部落基層民意。（圖／新北市民政局提供）

▲新北行動治理前進烏來，侯友宜傾聽部落基層民意。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

近期疫情升溫！新北市長侯友宜在防疫工作不鬆懈的同時，也持續傾聽基層心聲，今（9日）上午續率市府團隊至烏來區與當地民代及里長行動治理座談，直接面對面溝通，希望能有效率快速解決問題，呼應民眾需求。

會中烏來區長周守信先就近年施政成果進行簡報，周守信說，烏來為觀光重點區域，持續營造在地特色提升觀光量能，已完成覽勝橋重建並增設水霧光雕，區內景點及道路橋樑亦設置光雕工程，營造夜烏來美景；另受蘇迪勒颱風重創毀損的公三公園（高砂義勇隊紀念園區），也復建改造為泰雅文化主題公園，工程已竣工辦理驗收中。

此外，將第一市民活動中心改造為原住民族表演藝術中心，提供原民表演、演說空間，並興建改善福山德拉楠部落文化聚會所，增設停車場、廁所及多功能活動風雨遮棚，供居民慶典與聚會場所，工程將於今年7月底完成規劃設計發包；烏來里西羅岸路的運動場，也新建原民藝術風格之戶外風雨鋼棚，提供原民祭典及運動會場域，工程預定於今年 8 月底完工。

烏來區素以豐富的聚落特色享譽全台，公所也特別針對各部落特色道路或地坪，新增或改善既有原民圖騰，另完成香草花園往保慶宮登山步道，營造具有烏來原住民開墾路徑的歷史文化步道，同時設置泰雅織藝廊道、織藝廣場文化地標，讓民眾不僅認識泰雅編織文化與在地生活樣貌、體驗與感受精湛的織藝技術，並推動原鄉編織工藝產業發展。

此外，整合烏來觀光大橋至福山部落沿線擋土牆，做結構修復及一體性景觀美化，烏來里及忠治里亦完成自來水延管工程，增設5座配水池及忠治、馥蘭朵、西羅岸等加壓站，提升自來水普及率，讓烏來地區自來水供應及品質更加穩定。

在列管案及新增提案部份，溫泉管線延伸至堰堤社區及瀑布商圈、孝義里居民居住正義及規劃興建烏來里第二公墓等議題，都是里長們關心焦點。其中，興建烏來里第二公墓一案，殯葬處表示，烏來區公所為改善現有烏來公墓滿葬問題，規劃開發興建烏來里第二公墓，已提案於變更臺北水源特定區第三次通盤檢討案中，保留南勢段673等地號土地公墓用地，不予解編為保安保護區。殯葬處刻正協助烏來區公所辦理設置烏來里第二公墓需求報告，完成後將提供予城鄉局提報都委會討論。

有關溫泉管線延伸部份，觀旅局表示，目前烏來溫泉公共管線可供應量及設備能量尚無法供應額外溫泉水予他處使用，在考量現有區域供水穩定下，堰堤社區及瀑布商圈部分建議比照信賢里透過小規模開發利用方式，於現地鑽掘溫泉水源就近運用，以有效運用珍貴溫泉資源。

侯友宜除追蹤各案件進度，並強調市府、區公所、區民代表、里長跟議員，咱都是一家人，面對廣大市民，首要任務就是解決問題、滿足民眾需求，他要求每場座談會事先彙整在地各項問題，力求能處理的就馬上處理，不能處理的當面回應並協調，找出最佳解決方式。

民政局長柯慶忠表示，自2019年啟動行動治理至今，烏來區計提案30案，已完成16案，除追蹤列管及已提出的問題外，會中未提到的問題，請里長們後續提供書面資料給公所彙整轉市府相關單位研議，盡力滿足市民需求。

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