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澤倫斯基勝利日談話：我們為孩子的自由而戰　很快會有2個勝利日

▲▼澤倫斯基透過影片，發表「勝利日」談話。（圖／翻攝自烏克蘭總統府官網）

▲澤倫斯基透過影片，發表「勝利日」談話。（圖／翻攝自烏克蘭總統府官網）

記者林彥臣／綜合報導

5月9日在烏克蘭同樣也是二戰勝納粹勝利日，總統澤倫斯基透過影片的方式發表談話表示，「我們正在為孩子的自由而戰，因此我們會贏」而且很快的，烏克蘭將會有2個勝利日，有人則會再也沒有勝利日。

澤倫斯基勝利日談話表示，這不是兩軍之間的戰爭，這是兩種世界觀的戰爭，「我們是自由的人，走自己的路」。

澤倫斯基說，我們為我們的祖先感到自豪，他們與反希特勒聯盟中的其他國家一起擊敗了納粹主義。我們不會允許任何人吞併這個勝利，我們不會允許它被挪用。

澤倫斯基指出，敵人幻想我們會拒絕慶祝 5 月 9 日和戰勝納粹主義，坐實「去納粹化」這個詞，其實數以百萬計的烏克蘭人與納粹主義作鬥爭，經歷了艱難而漫長的旅程，納粹被驅逐出盧甘斯克，納粹被驅逐出頓內次克，赫爾松、梅利托波爾和別爾江斯克，這些城市從占領者手中解放出來。

澤倫斯基說，我們從未與任何人打過仗，我們總是為自己而戰，為了自由與獨立。我們祖先的勝利並沒有白費，他們為我們爭取自由並獲勝，我們正在為我們的自由、為我們孩子的自由而戰，因此我們會贏，我們永遠不會忘記我們的祖先在二戰中所做的一切。

澤倫斯基最後強調，很快，烏克蘭將迎來兩個勝利日，而有人不會有任何勝利日，「戰勝納粹主義勝利日快樂！榮耀歸於烏克蘭！」

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